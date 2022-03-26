Народные приметы на 27 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно стелить новое белье и менять полотенца?

В народе 27 марта называется праздником Федора-скотника. Наши предки уделяли большое внимание своим домашним животным: убирали в хлеву, кормили и вычесывали. В этот день верующие почитают Федоровскую икону Божьей Матери.

История праздника

Икона была найдена в деревянной часовне недалеко у города Городца в Нижегородской области. Позднее здесь в честь нее был построен монастырь. Икона была утрачена при нападении войск Батыя, но потом была обретена повторно. После этого ее перенесли в Кострому, где она хранилась в церкви великомученика Феодора Стратилата.

Считается, что образ оберегает девочек, девушек и женщин. Она помогает в поиске спутника жизни и исцеляет болезни, связанные с репродуктивной функцией. Молитва перед иконой может помочь сделать роды легкими, а также укрепляет здоровье матери и новорожденного.

Что можно делать

В древности наши предки 27 марта стелили новое постельное белье и меняли полотенца. Считается, что так здоровье будет в разы крепче. Также необходимо постирать все грязные вещи.

В этот день можно помолиться Богоматери за здоровье себя и близких. Лучше всего женщинам посетить монастырь в Костроме, где хранится икона, и попросить о том, в чем они нуждаются.

Если вы сегодня сходите в магазин и пополните запасы, то ваша семья будет в достатке и сытости весь следующий год.

Что нельзя делать

В этот день стоит остерегаться зеркал, особенно этот запрет касается пожилых людей. Считается, что тот, кто сегодня посмотрится в зеркало, отдаст часть своей энергии этому предмету. Поэтому зеркал старались избегать, а если и смотрелись в них, то делали это недолго.

Если вы планировали просить повышение у начальства, то лучше отложить эту идею на несколько дней. 27 марта любые разговоры с начальством о вашем будущем запрещены, это может кончиться плохо и скажется на вашей репутации как сотрудника.

Не берите в этот день в руки оружие, топор или другие острые предметы. Все это может стать предвестником крупной ссоры с близким человеком. Позднее отношения невозможно будет восстановить.