Народные приметы на 28 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня не стоит ходить в лес и обижать животных?

В народе праздник 28 марта называли Лесное ухоженье или Александров день, в честь мучеников, память которых чтят в христианстве. Православные вспоминают Мученика Агапия и с ним 7-ми мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

История праздника

Святые мученики пострадали при императоре Диоклитиане в городе Кесарии, расположенном на территории современного Израиля. Они попали на языческий праздник, их заставляли принести жертву языческим богам, но праведные христиане от этого отказались. Из-за этого было принято решение публично наказать мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, каждого подвергли истязаниям и приговорам. Из толпы вышли неравнодушные христиане Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, два Александра и два Дионисия.

Они публично исповедовали христианскую веру, сами связали себе руки и явились к правителю города. Он увидел их молодость и предложил отказаться от христианства, но его попытки не принесли успеха. Тогда он бросил мучеников в темницу, где они пробыли несколько дней, а потом подверглись мукам.

Что можно делать

В этот день наши предки почитали лес и природу вокруг себя, поэтому о лесе и его обитателях отзывались с уважением. Считалось, что так летом будет хороший урожай ягод, а осенью – грибов.

Сегодня стоит экономить деньги и отложить крупные траты. Считается, что чем меньше вы потратите сегодня из своего кармана, тем больше у вас будет удача в делах в следующем году.

28 марта – благоприятный день для того, чтобы провести медицинские манипуляции или сходить к косметологу. В древности в эту дату знахари шли в лес и собирали целебные травы, из них готовили настойки и отвары. Также можно провести ритуалы и обряды, связанные со здоровьем. Если заняться ими в этот день, то все пройдет хорошо и гладко.

Что нельзя делать

Предки верили, что в этот день начинались волчьи «свадьбы», поэтому в лес старались не выходить без надобности. Волки могут быть агрессивными, поэтому глухие леса лучше обходить стороной.

Есть запреты, которые связаны с домашними животными. Например, в Александров день нельзя кричать на собак, иначе можно потерять друга. Если ударить питомца, то потеряете важного человека в вашей жизни. Черные кошки в этот день считаются предвестниками скорого получения крупной суммы, поэтому не прогоняйте их и не обижайте.

28 марта лучше не мыть голову, в противном случае можно привлечь беду, а именно – разлуку с близким человеком. После расчесывания волосы, оставшиеся на расческе, не стоит выкидывать в мусорное ведро. Так у вас никогда не будет густых и здоровых волос.

Если вы решитесь в этот день перебрать вещи в шкафу, то лучше оставить это занятие на другой день. Если начать разбирать одежду, то можно лишить себя дохода и навлечь большие расходы.