Народные приметы на 29 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя есть после захода солнца и зажигать огонь в доме?

29 марта в народном календаре отмечается тележный день, который также называется Саввиным днем. Православные чтут память мученика Савина Ермопольского. Чтобы не провести весь год в нищете, нельзя давать в долг, а также употреблять пищу после захода солнца.

История праздника

Савин был правителем города Гермополь, который расположен в Египте. Он исповедовал христианство и имел последователей, но все они были вынуждены скрыться при гонениях императора Диоклитиана. Борец с христианством отправил своих воинов на поиски Савина, но тот взял с собой единомышленников и скрылся в отдаленной деревне. Их местоположение раскрыл нищий, которому пообещали золотые монеты за помощь императору. Несмотря на то, что Савин помогал ему и кормил, нищий продал свою верность.

Скрывавшихся христиан нашли, они не согласились отречься от своей веры, за что подверглись истязаниям. После этого их бросили в реку Нил.

Что можно делать

Тележным днем эту дату называют из-за того, что 29 марта люди пересаживались с саней на телеги. С дорог уже окончательно сходил снег, поэтому нужно было посвятить день укреплению своего летнего транспорта. В современном мире в этот день стоит заняться своей машиной и подготовить ее к летнему сезону, чтобы она прослужила долго.

Также в день Саввы разрешается делать крупные покупки, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Они прослужат вам долго и не будут отнимать силы и время на починку, вы будете пользоваться всем, что купите в этот день.

Считается, что 29 марта можно гадать на картах. Все пройдет успешно, а то, что вы нагадаете себе – сбудется с большой вероятностью.

Что нельзя делать

В этот день категорически нельзя давать и брать деньги взаймы. Считается, что это может привести к затяжной нищете, из которой будет невозможно выбраться. Также, чтобы не остаться без достатка в семье, не стоит употреблять пищу после захода солнца – особенно это касается хлеба.

Чтобы не навлечь беду в дом, нельзя было в помещении зажигать огонь 29 марта. Если вы хотите разжечь камин или зажечь свечу – лучше отказаться от этой идеи. Хозяйкам, чтобы избежать забот, не рекомендуется брать в руки тяжелые вещи, лучше попросить помощи у мужчины.

29 марта запрещено ссориться и кричать – в семье будут неприятности и может случиться несчастье.