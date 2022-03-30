Народные приметы на 31 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя стричь волосы и ногти и одалживать деньги?

31 марта отмечается народный праздник, который называли Дери полоз. Его он получил благодаря тому, что наши предки были уверены: в это время уже настолько тепло, что сани нужно отложить, иначе они могут испортиться в дороге. Православные христиане в эту дату чтут память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В этот день нельзя стричь волосы и ногти – быть беде.

История праздника

Кирилл родился в Иерусалиме в христианской семье. В совершеннолетнем возрасте он принял монашество и стал пресвитером, а потом и архиепископом. В этом статусе он начал бороться с еретиками, но спровоцировал других священнослужителей, и они изгнали Кирилла из Иерусалима. Тогда в городе был город, а Кирилл пытался помочь бедным. Он распродал все свое имущество и купил еды нуждающимся. Когда у него ничего не осталось, он начал продавать вещи из церкви. В ответ на это еретики заявили, что видели блудницу в церковной одежде, за что архиепископа изгнали.

Когда на престол вступил император Юлиан, он отменил все гонения на христиан. Кирилл вернулся к пастве, а Юлиан отрекся от христианства. Несмотря на это, он разрешил восстановить иерусалимский храм, но случилось землетрясение. Кирилла, предсказавшего это, вновь отправили в ссылку.

Святой вернулся к своей деятельности окончательно только при правлении Феодосия Великого. Он участвовал в Соборах и написал поучения о вере.

Что нужно делать

Женщинам в этот день стоит умываться отваром мать-и-мачехи для того, чтобы сохранить красоту и молодость. Также эти цветы собирали для лечения сердца и почек.

День можно посвятить лечению, также стоит делать медицинские процедуры. Можно запланировать на эту дату сложные операции – процесс и восстановление пройдут успешно. Также стоит заняться ментальным здоровьем – сходите на консультацию к врачу или самостоятельно займитесь расслаблением и успокоением.

Что нельзя делать

31 марта категорически запрещено стричь волосы и ногти – иначе может случится беда со здоровьем. Также не стоит ходить в гости даже к родственникам. Если ослушаться этого запрета, то можно оставить свою удачу в чужом доме.

Нельзя в этот день одалживать кому-то деньги, иначе вы сами рискуете оказаться в долгах до конца этого года.

На Дери полоз нельзя было купать детей, иначе они могли лишиться своего здоровья и защиты от темных сил.