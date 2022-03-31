Народные приметы на 1 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему именно сегодня нужно садиться на диету и начинать что-то новое?

1 апреля произойдет явление Новолуние в знаке зодиака Овен. Этот день хорош для построения планов, самоанализа и оценки прошлых поступков. Вместе с этим Овен придает импульсивности и поспешности всем действиям, поэтому лучше не торопиться с принятием решений

Что можно делать

Новолуние характеризуется влиянием на все живое с помощью особого энергетического импульса. Любые начинания, которые вы давно откладывали, лучше всего приурочить именно к Новолунию. Лучше всего даются диеты, лечебные голодания или начало цикла физических нагрузок. Можно проводить любые испытания своего тела, которые не противоречат медицинским показаниям. Также можно начать курс приема лекарств или другого лечения. Этот период подойдет для начала избавления от вредных привычек. Если вы давно планируете отказаться от сладкого, алкоголя или курения – лучше начинать это делать в Новолуние.

Первый лунный день значит то, что в это время можно провести самоанализ и посмотреть на все поступки, которые вы совершали для этого. После того, как вы все обдумаете, начинайте строить планы на будущее. Освободитесь от всего ненужного и постройте дорогу на пути к конечной цели.

Именно в этот день могут начать сбываться ваши самые сокровенные желания. Поэтому будьте аккуратны в их формулировке. Помните, что все то, что вы задумаете сегодня в долгосрочной перспективе, может произойти. И вы уже не сможете изменить намеченный курс.

Что нельзя делать

Новолуние находится в знаке зодиака Овен, что может влиять на скорость и опрометчивость принятия решений. Старайтесь не делать импульсивных поступков и не принимать судьбоносных решений. Перед тем, как что-то сделать, проанализируйте ситуацию и постепенно реализуйте свои планы. Иначе вы рискуете потерпеть неудачу.

Из-за опрометчивых решений могут произойти серьезные конфликты, которые растянутся на долгое время. Поэтому будьте аккуратны в своих диалогах и высказываниях, есть риск обидеть близких вам людей.

Новая Луна говорит о том, что многие люди чувствуют нервозность и беспокойство. Люди могут быть слабыми, заторможенными и невнимательными, из-за чего возрастает вероятность совершения ошибок.

Старайтесь не планировать серьезные перемены на первое апреля. Дело в том, что люди очень плохо реагируют на быстроменяющиеся обстоятельства и могут быть травмированы. Если вы хотите совершить какие-то важные дела, то стоит отложить их на более позднюю дату.