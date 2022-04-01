Народные приметы на 2 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя пить вчерашнюю воду и пересчитывать деньги?

2 апреля отмечается народный праздник Фотинья Колодезница. Считается, что в этот день вода в колодце обладает целебной силой, поэтому 2 апреля ходили набирать воду на длительный период времени. Православные христиане чтут память святой мученицы Фотины Самаряныни.

История праздника

Святая Фотина родилась в Самарии, которая находится на территории современного Израиля. Она была той, с кем беседовал Господь у колодца Иаковлева. После этой беседы она изменила свой образ жизни и начала проповедовать христианство.

Несмотря на гонения христиан, вместе со своим сыном Иосифом она проповедовала христианство в Карфагене. Ее второй сын Виктор был назначен военачальником. Его послали в Галилею для гонений на христиан, но он вместо этого сам начал проповедовать свою веру и обратил в христианство многих высокопоставленных чиновников и военачальников.

Иосифа и Виктора бросили в темницу, Фотина тоже предстала перед судом. Она обратила в христианство дочь императора и ее служанок, чем вызвала на себя его гнев, но, несмотря на истязания, она оказалась невредимой. Во время мучений к ним явился Иисус с апостолами Петром и Павлом, и это дало мученикам пережить трехлетнее заключение. Однако они все равно погибли мученической смертью.

Что можно делать

В этот день обязательно нужно набрать колодезную воду и запастись ею, так как считается, что именно в эту дату вода в колодце целебная. Считается, что ритуалы с колодезной водой сделают организм крепким и здоровым. Ей умывались, ее пили, окропляли скотину и поливали огород. Считалось, что этот обряд помогает в защите от нечистых сил, а колодезная вода действует как оберег.

Существует специальный ритуал. Считается, что если его выполнить 2 апреля, то в доме обязательно всегда будут деньги. Наши предки брали три монеты номиналом в пять рублей и закапывали ее в поле. С приходом весны она должна принести доход.

Что нельзя делать

Так как в эту дату пили исключительно колодезную воду, вчерашнюю воду из колодца использовать было запрещено. Ее выливали в реку или за порог дома и участка. Считается, что если человек выпьет вчерашнюю воду или съест еду, приготовленную на ней, то он может лишиться жизненных сил.

Если у вас попросил воду чужой человек, то не стоит давать им свежую воду из колодца. Лучше дайте ему вчерашнюю. В таком случае у него не будет неприятностей, и человек не сможет отнять ваши жизненные силы.

2 апреля запрещено пересчитывать деньги и запасы еды. Наши предки верили, что если ослушаться этого запрета, то можно остаться без денег и пропитания на ближайшее время.