Народные приметы на 7 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя стричь волосы и работать?

Ежегодно 7 апреля отмечается один из главных православных праздников Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник воспринимали как день прихода весны. В этот день, как и во многие другие церковные праздники, нельзя работать. Считается, что все свои дела нужно отложить для того, чтобы занять день молитвой и покаянием.

История праздника

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. В этот день к Деве Марии был послан архангел Гавриил. Он и рассказал ей, что она родит будущего Спасителя мира, которого она должна будет назвать Иисусом. Когда Мария спросила, как она родит ребенка, если она не знает своего мужа, архангел ответил ей, что ее найдет Святой Дух. В этот момент Богородица произнесла слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И именно в этот момент произошло ее непорочное зачатие.

В словах архангела Гавриила была фраза: «Радуйся, Благодатная», что стало первой благой вестью после грехопадения человечества. Отсюда пошло и название праздника. Ежегодно Благовещение отмечают за девять месяцев до Рождества.

Что можно делать

В этот праздник верующим стоит посетить церковь. Традиционно девушки молились Пресвятой Богородице о счастливой судьбе, замужестве и рождении ребенка. Замужним девушкам для личного счастья нужно в этот день 40 раз назвать своего супруга «милым». Считается, что если она это сделает, то весь год семья будет жить счастливо.

В Благовещение загадывали желание. Считалось, что, если сформулировать свою заветную мечту в этот день, она обязательно сбудется. В церквях на волю традиционно выпускают белых голубей – как символ свободы всего живого.

Наши предки были уверены, что целебные травы, собранные в этот праздник, имеют двойную силу. Поэтому 7 апреля многие ходили лечиться. Также считается, что для здоровья нужно умыться талой водой.

Что нельзя делать

В Благовещение строго запрещается работать – это считается большим грехом. Это касается, как и умственной, так и физической работы. Если человек отправлялся по делам в другой город, то ему советовали перенести этот визит на другой день.

Запрещена работа в саду. Даже если вы собрались подрезать какие-либо кусты, то это тоже нельзя делать. В этот день Богородица благословляет все живое и растущее.

В праздник Благовещение нельзя давать ничего в долг. Даже соль соседям – это может принести неудачу в делах и разлад в семье.

Также 7 апреля запрещено заниматься некоторыми бытовыми делами: красить и стричь волосы, шить и вязать, а также готовить.