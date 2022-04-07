Народные приметы на 8 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя распускать волосы заниматься рукоделием?

8 апреля православные христиане вспоминают архангела Гавриила. Именно он был тем, кто оповестил Деву Марию о том, что она родит Спасителя мира. В народе праздник называется Гавриил-Благовест в честь того, что он принес всему человечеству благую весть. В этот день нельзя было начинать каике-либо дела. Считается, что из этого ничего не выйдет.

История праздника

Архангел Гавриил известен больше всего евангельским эпизодом о том, как он оповестил Деву Марию о рождении Иисуса Христа. На следующий день после Благовещения он прославлял Богородицу и открыл всему человечеству то, что она станет матерью Сына Божия. Однако, это – не единственный эпизод, где появляется Гавриил.

Во всех упоминаниях он был тем, кто появлялся и помогал людям. Он помогал Моисею писать книгу Бытия, пророку Даниилу рассказал о судьбах еврейского народа, приходил к Анне и рассказал, что у нее родится Богородица, а также предсказывал появление на свет Иоанна Предтечи – Крестителя Иисуса.

Что можно делать

Наши предки в этот день начинали активно работать в поле и огороде. В эту дату уже становилось тепло и нужно было совершать первые посевы. Весь день до захода солнца нужно активно трудиться.

Несмотря на то, что день нужно посвятить работе, вечером необходимо хорошо отдохнуть. Принято также ходить в баню. Считается, что отдых и баня помогут укрепить организм для еще более серьезных полевых работ, которые только предстояли.

8 апреля женщины доделывали последние домашние работы, завершали циклы пряжи, дошивали все, что хотели. Уже после этой даты запрещались все домашние работы, так как существовала необходимость работы в огороде и в полях.

Что нельзя делать

В этот день запрещено что-либо начинать. Это касается всех сфер жизни. Считается, что если нарушить этот запрет, то все будет складываться для человека неудачно.

Также в день Гавриила нельзя обсуждать деньги. Это могло стать причиной финансовых трудностей. Запрещалось скупиться – нужно было помогать тем, кто этого попросит, иначе денег в семье не будет.

Женщинам 8 апреля нельзя ходить с распущенными волосами, а также просить в долг муку, сахар и соль. Если пренебречь этими запретами, любимый мужчина начнет изменять.

Не стоит в этот день заниматься рукоделием, в том числе прясть. Это может стать причиной неудач в общении с противоположным полом, а также могут появиться проблемы со здоровьем.