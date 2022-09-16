Что нельзя делать в квартире после смерти родственника

Потеря близкого человека – всегда большой стресс для родных, поэтому они делают много ненужных вещей после того, как в квартире произошла смерть.

Согласно догмам православия, некоторые действия живых зависят от того, каково будет душе покойного родственника. Позже это смешалось с эзотерикой и магией, поэтому появились различные суеверия. Некоторые запреты связаны с тем, чтобы облегчить последний путь покойного.

Убирать и выносить мусор

Считается, что душа покойного еще привязана какое-то время к месту своей смерти, поэтому нельзя убирать в квартире и выносить мусор первые три дня после того, как там случилась смерть человека. Это может запутать его, и он не найдет дорогу до своего дома. В таком случае душа останется неупокоенной.

Смотреть в зеркала

После смерти человека все зеркала завешивают в квартире черной плотной тканью, и смотреть в них ни в коем случае нельзя. Считается, что зеркало – проводник в потусторонний мир, поэтому душа может напугать человека через зеркало, а также уйти не в тот мир случайно. Эзотерики уверяют, что после смерти человека квартира может притягивать злых духов, которые тоже могут повлиять на людей, живущих в квартире.

Долго и громко плакать

Никто не запрещает людям проливать горе, но душа человека страдает, когда по ней льют слезы. Кроме того, если живые не могут «отпустить» мертвого человека, то его душа начинает разрываться между двумя мирами. Спустя некоторое время можно позволять себе веселье и прогулки и постепенно отходить от горя.