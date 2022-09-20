Приметы на 21 сентября 2022 года: что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

Православные в этот день отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

По преданию, родителями Девы Марии были пожилые праведные супруги. Звали их Иоаким и Анна. У них долго не было детей. Однажды Иоаким принес дары в Иерусалимский храм, но священник отказался их принимать от бездетного — как от недостойного, так как дети считались Божьим благословением. Тогда Иоаким отправился горевать и молиться в пустыню. Его жена Анна, узнав об этом, тоже погрузилась в скорбь и молитву.

Как-то раз им обоим явился Ангел и сказал о том, что Бог услышал их молитвы и что у них родится чистая и благословенная дочь. Так и случилось.

В этот день христиане идут в храм, причащаются, исповедуются и молятся Богородице о счастье в семейной жизни, а бездетные — о появлении ребенка.

21 сентября, как и в любой другой церковный праздник, не следует ругаться, заниматься рукоделием и физически трудиться. Все это считается грехом. Однако есть и ряд особенных запретов, связанных с этим днем.

Так, например, нельзя в Рождество Пресвятой Богородицы резать хлеб, поскольку он символизирует тело Господне. Его нужно ломать руками, а крошки следует не выкидывать, а раздавать животным.

В целом 21 сентября нужно быть щедрым, особенно женщинам. Наши прапрапрабабушки предупреждали: та, что откажет в милостыне в Рождество Пресвятой Богородицы, будет наказана.

Не рекомендуется в этот день надевать старые вещи, особенно обувь. Если натереть мозоль 21 сентября, вместе с ней можно притянуть к себе болезнь, верили в народе. А чтобы избежать хвори, необходимо сжечь всю ветошь в этот день — это поможет отвести недобрый глаз и противостоять порче.