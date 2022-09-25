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Роковое Новолуние 26 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день

25 сентября 2022Народные приметыМарианна Басс

Лунный диск обновится 26 сентября в 0:54 по московскому времени.

Роковое Новолуние 26 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Фото: unsplash.com

Луна будет находиться в Весах — тот период, когда необходимо проявлять свои дипломатические качества. Это будет также хорошее время для построения новых отношений, особенно между людьми, которых объединяет любовь к чему-то (к искусству, животным и проч.). Однако есть ряд запретов, которые необходимо выполнять, чтобы не испортить свою судьбу (а некоторые привычные нам шаги могут оказаться роковыми — отсюда и название этого Новолуния).

Так, например, 26 сентября ни в коем случае не стоит поддаваться эмоциям и сиюминутным желаниям. Если дать слабину в Роковое Новолуние, исправить ситуацию в дальнейшем будет невероятно сложно.

Не следует поддерживать чью-то ложь. В противном случае ее последствия обернутся против вас же. Если нет возможности уйти от ответа, нужно просто смолчать в этот понедельник.
Не рекомендуется в Роковое Новолуние переедать, а также переусердствовать с физическими нагрузками. Все это может привести к проблемам со здоровьем.
Запрещено ругаться, говорить и даже думать о плохом. В этот день Вселенная будет слушать каждого и может дать "обратную связь" в виде увеличения количества проблем.

26 сентября лучше отказаться от уборки, глажки, стирки. В этот день обновляется не только Луна, но и внутренние силы человека. Поэтому не следует тратить это время на бытовые хлопоты.

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