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Приметы на 6 октября 2022 года: что нельзя делать в день зачатия Иоанна Предтечи

5 октября 2022Народные приметыСОВА

Православные отмечают в этот день большой праздник: зачатие Иоанна Предтечи — того, кто крестил Иисуса в реке Иордан.

Что нельзя делать в день зачатия Иоанна Предтечи — 6 октября
Фото: almode.ru

Иоанн Креститель считается у христиан самым почитаемым святым после Богородицы. Поэтому запреты этого дня наши предки старались соблюдать неукоснительно. Вот самые строгие из них.

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день не следует устраивать бурное веселье, распивать спиртные напитки, сквернословить и чревоугодничать. Также запрещен любой труд, кроме обязательного (вроде мытья посуды). Все это считается большим грехом.

Нельзя в этот день и жаловаться на судьбу. Тот, кто 6 октября будет "пересчитывать" свои проблемы, лишь удвоит их. В этом были уверены прапрапрадеды.

Они же не советовали женщинам 6 октября попусту "пилить" своих избранников. Если ослушаться этого запрета, вскоре можно потерять спутника навсегда, предупреждали в народе.

Не рекомендуется 6 октября сильно тратиться, а также перебирать и прятать деньги. По поверьям, все эти манипуляции могут привести к неожиданным финансовым трудностям.
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18+
Народные приметы
Приметы на 5 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 5 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы
Приметы на 4 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 4 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
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