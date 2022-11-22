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Почему нельзя дарить носки и тапочки

22 ноября 2022Народные приметыДиана Сабитова

Существуют подарки, которые очень практичны и часто используются.

Почему нельзя дарить носки и тапочки
Фото: darudar.org

Но у некоторых есть своя неприятная, насыщенная предыстория – например, когда мы говорим о таком частом подарке, как носки.

Все, что так или иначе надевается на ноги будет иметь подтекст – это подарки «на дорогу», то есть, принимая их в подарок, как будто бы вместе с подарком человек получает напутствие – собирайся в дорогу. А если это еще и теплые носки – в дорогу, где тебе может быть холодно и не комфортно. С этой точки зрения подарок обретает совсем другой смысл.

А если такой подарок получен под Новый Год? Выходит, что он скрывает в себе пожелание – целый год бегать неизвестным дорогам, а может быть, еще и замерзать при этом. Получается, не самое лучшее напутствие.

Немаловажным является и фигура дарителя. Если коллега дарит вашему мужу носки, вполне возможно, это весьма конкретное послание: «приходи ко мне!». А уж если подарок поступает от скучающей по отсутствию сына свекрови, послание как будто бы очевидно: «возвращайся домой!».

С тапочками в виде подарка тоже следует быть осмотрительными. Например, незнакомый или не близкий человек их дарит – на что он намекает? В чьем доме нужно эти тапочки носить? Уж не в доме ли дарителя?

Кроме того, существует достаточно известная связь – куда обычно надевают тапочки. Тапочки – это обувь для покойника, конечно, речь идет, в первую очередь, о тапочках белого цвета, но, все равно, ассоциации и аналогии приходят сами собой – уж не в последний ли путь хочет проводить человека тот, кто дарит такой подарок?

Поэтому следует внимательно относиться к подобным подаркам, да и самим стараться помнить о скрытом смысле, который могут в себе нести подобные дары. Но совсем отказываться от таких подарков, особенно адресованным близким людям не стоит. Главное помнить – такие подарки подразумевают определенную близость, это предметы домашние, личные и принимать их имеет смысл только от близких людей.

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