Не отдавайте последние деньги: приметы на черную пятницу

Черная пятница – это не один день, а целая неделя праздника для любителей скидок.

В этом году она начнется в ночь с 24 на 25 ноября и продлится вплоть до 28 ноября. О том, как провести эти дни (и ночи!) с максимальной пользой и радостью, читайте в этой статье.

Есть несколько общих рекомендаций о том, как вести себя в Черную пятницу, чтобы покупки были действительно выгодными и скидки сыграли на пользу вам, а не продавцу.

Во-первых, следите за настроением: своим и того, кто продает вам товар. Если вы купите что-то желанное, но продавец продаст вам это, будучи депрессивным, вялым, а то и злобным, вещь возьмет на себя часть этой тяжелой энергетики и ничего хорошего, как вы понимаете, из этого не выйдет. Покупайте там, где вы чувствуете приподнятое настроение, тепло и положительный энергетический заряд.

Второе: не тратьте последние деньги, даже на покупку чего-то очень желанного. Дело в том, что когда вы отдаете все, что у вас есть, вы даете знак Вселенной о том, что вам не так-то и важно иметь деньги, и она не спешит больше давать их вам. Обязательно ищите комфортную для себя цену, когда вы отдаете деньги за покупку, внутри должно быть светлое и приятное ощущение, а не грусть от того, что вы остались ни с чем.

И третья примета заключается в том, что если вы долго мечтали о какой-то вещи и слишком зациклились на мысли о ее приобретении на Черную пятницу, велика вероятность, что покупка будет неудачной. Дело в том, что вы слишком перенапрягаете Вселенную силой своего желания, и для компенсации и расслабления она посылает вам чувство опустошения: или качество покупки не оправдает ваших ожиданий, или вы поймете, что не так-то вам эта вещь и нужна. Поэтому постарайтесь внутренне расслабиться и не слишком хотеть совершить покупку – тогда результат вас точно порадует.

И немного о том, какие дни Черной пятницы в этом году к каким покупкам располагают.

Самый первый день Черной пятницы, 25 ноября, придется на пятницу – самый удачный день для того, чтобы тратить деньги и получать от этого удовольствие, ведь пятница – день Венеры. Позвольте себе сегодня все, что нравится лично вам и благотворно влияет на тело и душу. Это может быть одежда, вкусная еда, билеты на интересные мероприятия и все, что заставить вас почувствовать себя более привлекательной.

Дальше суббота, 26 ноября, день Сатурна. Сегодня особенно важно будет мыслить рационально и оценивать потенциальные покупки с точки зрения того, насколько они действительно необходимы и полезны. Хорошо покупать бытовую технику и химию: все, что сделает нашу рутину комфортной и эффективной.