Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября 2023 года. Это – первый большой праздник в церковном новолетии, которое начинается в сентябре, поэтому его принято отмечать с особым торжеством.

История праздника

Пресвятая Богородица была дочерью благочестивой пары Иоакима и Анны, живших в Иерусалиме. У них долго не получалось завести ребенка, а бездетность в те времена считалась проклятьем. Однажды Иоаким пришел в храм с подношениями, но священник не принял их от бездетной пары.

Тогда Иоаким ушел в пустыню, где прожил отшельником 40 дней. Он молился, отвергал пищу и не общался с людьми. Все это время Анна проводила в молитвах. На 40-й день к женщине спустился ангел, который сказал, что через девять месяцев у супругов родится дочь. Ангел наказал Анне отдать ее на воспитание в один их храмов в Иерусалиме.

Как правильно отмечать Рождество Пресвятой Богородицы

Этот христианский праздник всегда был связан с концом сбора урожая, поэтому в эту дату верующие благодарят Богородицу за хороший урожай и молятся о том, чтобы в следующем году она была благосклонна.

В Рождество Богородицы принято устраивать большие праздники в кругу родственников и свадьбы. Богородицу в христианской культуре считают покровительницей домашнего очага, поэтому считалось, что узы брака, заключенные в этот день, продержатся долго. Чем шире было празднество, тем лучше. На стол принято подавать пироги с буквами РБ – «Рождество Богородицы», рыбные блюда. Все обеды и ужины должны проходить без крепкого алкоголя.

Как и в любой другой большой церковный праздник, в Рождество Богородицы нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: первую часть дня нужно посвятить молитве, а вторую – ужину с родными.

Также запрещается ругаться, кричать, совершать плохие поступки, носить грязную одежду и находиться в неубранном помещении. Не рекомендуется допускать злые мысли – в большой праздник нужно думать о хорошем и светлом.

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