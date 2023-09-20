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Нехорошая примета: что делать, если наручные часы остановились

20 сентября 2023Народные приметыМарианна Басс

Остановка наручных часов – серьезная негативная примета.

Нехорошая примета: что делать, если наручные часы остановились
Фото: Image by Freepik

Считается, что часы на запястье отмеряют время, предоставленное человеку. Чтобы не произошло несчастье, нужно выполнить некоторые действия.

Что значит остановка наручных часов

Остановка любых часов, согласно примере, сулит исключительно негатив. Например, прекращение работы настенных часов сулит опасность для жителей дома. Однако стоит обращать внимание на ситуацию и время, в которое они остановились. То же самое касается наручных часов.

Прежде всего, стоит обратить внимание на время, когда остановились часы на руке:

  • начало новой недели – предвещает неудачу на работе;
  • ранним утром – сулит проблемы со здоровьем;
  • во время любой поездки – ждет неудача на дороге;
  • перед важными событиями – будут проблемы в делах.

Есть еще одна трактовка приметы. Она гласит, что если на руке у человека остановились часы, это значит, что ему нужно пересмотреть то, как он расходует свое время. Значит, он делает это неправильно и уделяет много ненужного внимания пустякам и ненужным целям.

Что делать, если остановились наручные часы

Если часы остановились, это значит, что они предупреждают владельца о чем-то важном, что вот-вот должно произойти в его жизни. Это событие может негативно повлиять на хозяина часов, поэтому ему лучше отложить запланированные на ближайшее дни дела. В зависимости от ситуации остановки часов нужно еще раз пересмотреть список важных событий, проверить свое здоровье и внимательно относиться к работе и своим обязанностям. В любом случае эта примета становится предупреждением, которое не стоит игнорировать.

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