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Почему нельзя наступать на порог и как правильно входить в дом

11 октября 2023Народные приметыМарианна Басс

Порог у наших предков считался особым символом защиты.

Почему нельзя наступать на порог и как правильно входить в дом
Фото: Image by karlyukav on Freepik

Он предотвращал попадание в дом злых духов и нечисти. Порог окружали оберегами и талисманами, чтобы он не пускал людей со злым умыслом.

С порогом были связаны многие приметы. В некоторые из них люди верят до сих пор.

Почему нельзя наступать на порог

Одна из самых распространенных примет гласит, что на порог нельзя наступать. Наши предки верили, что под порогом живет Домовой. Так он защищает домочадцев от внешнего воздействия. Считается, что человек, наступивший на порог, навлечет на себя гнев Домового. Дух, в свою очередь, уйдет из дома и перестанет защищать обитателей от нечисти.

Также через порог нельзя разговаривать, передавать что-то и садиться на порог. Все это могло потревожить Домового и стереть границу между домом и внешним миром.

Как правильно входить в дом

Приметы также регулируют то, как нужно правильно заходить в дом. Так как человек несет в себе энергетику внешнего мира, то перед пересечением порога нужно выполнить несколько простых действий.

Перед тем, как заходить домой, нужно очистить свою голову от дурных мыслей. Все, что происходило с вами за дверью дома, остается там же. Если у вас есть с собой обереги или амулеты, обратитесь к ним и поблагодарите за защиту.

Переступать порог нужно с правой ноги. Считается, что если сделать это левой ногой, то в дом может проникнуть нечисть. Верхнюю одежду нужно снимать в коридоре – она может нести в себе негативную энергетику, поэтому ее лучше сразу повесить в шкаф. То же самое нужно делать с обувью – лучше всего оставлять за порогом. Если такой возможности нет, то ее нужно тоже «запирать» в шкафу.

Если у входа стоят амулеты и обереги, то обратитесь к ним и попросите снять с вас весь негатив, который встретился на улице. После этого можно идти дальше и заниматься домашними делами.

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