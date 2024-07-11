День Петра и Павла: зачем встречать рассвет в этот праздник

Оба они были страстными проповедниками христианства и умерли мученической смертью. С тех пор отдельный праздник православной церкви посвящен этим двум апостолам.
Этот праздник начали отмечать еще в раннем христианстве, но с появлением храмов в честь двух святых день стал одним из важных в церковном календаре. Важно правильно провести этот праздник, чтобы Петр и Павел помогали на протяжении всего года.
Перед праздником православные верующие держат Петров пост, который длится с 1 по 11 июля. В эти дни нельзя есть продукты животного происхождения, в среду и пятницу запрещено употреблять в пищу рыбу.
Еще одна примета – на Петра и Павла молились об избавлении от недугов, связанных с головой. Речь идет и о мигрени, и о ментальных нарушениях. Поэтому если вы страдаете от депрессии, тревожности или других болезней, можно сходить в церковь и помолиться святым.