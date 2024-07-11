День Петра и Павла: зачем встречать рассвет в этот праздник

В православии 12 июля отмечается День Петра и Павла – двух главных апостолов и учеников Иисуса Христа.

Оба они были страстными проповедниками христианства и умерли мученической смертью. С тех пор отдельный праздник православной церкви посвящен этим двум апостолам.

Этот праздник начали отмечать еще в раннем христианстве, но с появлением храмов в честь двух святых день стал одним из важных в церковном календаре. Важно правильно провести этот праздник, чтобы Петр и Павел помогали на протяжении всего года.

Перед праздником православные верующие держат Петров пост, который длится с 1 по 11 июля. В эти дни нельзя есть продукты животного происхождения, в среду и пятницу запрещено употреблять в пищу рыбу.

Считается, что 12 июля нужно выйти на улицу и встретить рассвет, чтобы солнце озарило лицо. Предки верили, что если соблюсти этот ритуал, то человек будет обеспечен счастьем на протяжении всего года. Такой обряд называли «караул солнца».

Также было принято в этот день играть свадьбы – как настоящие, так и постановочные. Приглашали будущих молодоженов и играли пышный праздник с гостями, декорациями и угощеньями.

В День Петра и Павла нужно купаться в водоемах. Принято ходить в бани, окунаться в речки, озера и пруды. Современные люди могут сходить в баню или бассейн. У девушек есть свой ритуал – им необходимо умыться водой из трех разных источников – считается, что это поможет сохранить молодость и здоровье.

Еще одна примета – на Петра и Павла молились об избавлении от недугов, связанных с головой. Речь идет и о мигрени, и о ментальных нарушениях. Поэтому если вы страдаете от депрессии, тревожности или других болезней, можно сходить в церковь и помолиться святым.