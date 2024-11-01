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3 правила по обращению с деньгами, согласно приметам

1 ноября 2024Народные приметыМарианна Басс

Деньги — это не только средство для достижения целей, но и объект, который имеет свою энергетику.

3 правила по обращению с деньгами, согласно приметам
Фото:  Image by krakenimages.com on Freepik

В народной мудрости и эзотерических учениях накоплено множество примет и правил, которые помогают гармонично обращаться с финансами и привлекать удачу. Рассмотрим три основных правила, основанных на приметах.

Не одалживайте деньги в понедельник

Согласно народным приметам, понедельник — день, когда лучше не начинать финансовые дела, особенно не одалживайте деньги. Считается, что если вы возьмете у другого человека деньги в этот день, то рискуете потерять не только сумму, но и отношения с человеком, которому помогли. Эзотерики объясняют это тем, что понедельник находится под управлением Луны, которая ассоциируется с переменчивостью и эмоциями. Вместо этого лучше сосредоточиться на накоплениях и планировании расходов. Если вам действительно нужно занять деньги, постарайтесь отложить это до вторника, когда энергетика дня более стабильна.

Храните деньги в порядке

Согласно приметам, деньги любят порядок и чистоту. Если купюры и монеты разбросаны по карманам или кошельку, это может символизировать неуважение к деньгам. Эзотерики рекомендуют держать деньги в чистом и аккуратном кошельке, а также следить за тем, чтобы в нем не было лишних вещей. Это создаёт положительную энергетику и притягивает изобилие. Уделите время, убирая ненужные бумаги и мелочь. Таким образом, вы не только поддержите порядок, но и создадите пространство для новых доходов.

Уважайте деньги, не тратите их впустую

Деньги — это энергия. То, как вы к ним относитесь, влияет на их притяжение в вашу жизнь. Приметы говорят, что если вы тратите деньги бездумно, например, на ненужные вещи или в состоянии стресса, это может привести к финансовым потерям. Эзотерики советуют перед каждой крупной покупкой задавать себе вопрос: «Действительно ли мне нужна эта вещь?». Если вы испытываете сомнения, возможно, стоит отложить покупку. Также рекомендуется выражать благодарность за каждый приход среств, и тратить деньги с любовью, например, на вещи, которые приносят вам радость или пользу.

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