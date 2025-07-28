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Как использовать народные приметы для улучшения финансового благополучия

28 июля 2025Народные приметыМарианна Басс

Финансовое благополучие — один из самых частых запросов в эзотерике и магических практиках.

Как использовать народные приметы для улучшения финансового благополучия
Фото: freepik

В разные эпохи люди наблюдали за природой, поведением животных и бытовыми явлениями, чтобы уловить сигналы, которые могут повлиять на деньги. Так появились народные приметы, которые до сих пор работают как энергетические ключи к привлечению изобилия. Эти символические правила помогают не только избежать денежных потерь, но и приумножить достаток в доме.

Деньги любят порядок

Примета гласит: «Где чисто — там водятся деньги». Беспорядок в доме, особенно на кухне и в прихожей, мешает энергии денег свободно циркулировать. Если в кошельке хаос — купюры скомканы, лежат вместе с чеками и мусором — это считается признаком неуважения к деньгам. Чтобы улучшить финансовый поток, каждое утро стоит раскладывать деньги аккуратно и следить за чистотой в доме.

Нельзя свистеть в доме

Считается, что свист «выдувает» деньги. Даже веселый свист способен нарушить энергетический баланс и привести к убыткам. Это особенно актуально в дни нарастающей Луны, когда формируется потенциал на новые доходы. В такие дни лучше сохранять спокойную атмосферу и избегать резких звуков.

Не передавайте деньги через порог

Старинная примета предупреждает: передача купюр или сдачи через порог приводит к утечке финансов. Порог — энергетическая граница между пространствами. Деньги, «ушедшие» через него, как бы теряются между мирами. Чтобы сохранить изобилие, любые расчеты лучше проводить внутри помещения.

В понедельник — не в долг

Говорят: «Как неделю начнешь — так ее и проведешь». Если отдать или занять деньги в понедельник, можно провести всю неделю в убытке. Лучше всего отдавать долги в пятницу, а начинать новую неделю с покупок, пусть даже символических — это активирует поток прибыли.

Примета с веником

Денежный веник, поставленный в угол ручкой вниз — классический оберег на достаток. Важно, чтобы веник был новым и не использовался по назначению. По примете, такой предмет собирает денежную энергию и удерживает ее в доме. Его можно украсить зелеными лентами или монетками.

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