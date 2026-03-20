ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Что делать с вещами умершего: хранить, раздавать или сжигать

20 марта 2026Народные приметыМарианна Басс

После ухода близкого человека перед родственниками встает не только эмоционально сложный, но и символически важный вопрос: что делать с его вещами.

Что делать с вещами умершего: хранить, раздавать или сжигать
Фото: scigus.ru

Одежда, личные предметы, украшения, книги, все это несет не только материальную, но и энергетическую нагрузку. В эзотерике считается, что вещи способны сохранять отпечаток своего владельца: его привычки, эмоции, даже состояние в последние дни жизни.

Именно поэтому обращение с вещами умершего во многих традициях сопровождается особыми правилами и обрядами. Одни предметы рекомендуют оставить, другие передать другим людям, а от некоторых избавиться. Важно понимать: здесь нет универсального ответа. Все зависит от состояния вещей, отношения к ним и внутреннего ощущения человека.

Почему вещи сохраняют энергетику

С точки зрения эзотерики, любой предмет, которым человек пользовался длительное время, накапливает его энергетический след. Особенно это касается вещей, которые находились в тесном контакте с телом: одежды, украшений, личных аксессуаров.

После смерти этот энергетический след не исчезает сразу. Он может сохраняться в пространстве и влиять на эмоциональное состояние тех, кто находится рядом. Именно поэтому многие люди ощущают тяжесть, тревогу или, наоборот, тепло и спокойствие, находясь рядом с вещами ушедшего человека.

В традициях считалось, что важно не просто избавиться от вещей или сохранить их, а правильно завершить энергетическую связь с ними.

Когда стоит хранить вещи

Некоторые предметы несут светлую, спокойную энергетику и связаны с теплыми воспоминаниями. Это могут быть семейные реликвии, фотографии, книги, украшения, передававшиеся из поколения в поколение.

Такие вещи допускается хранить, особенно если они вызывают чувство благодарности и внутреннего тепла. В эзотерике считается, что через них может сохраняться поддержка рода.

Однако важно соблюдать баланс. Если вещь вызывает сильную тоску, не дает отпустить человека или постоянно возвращает к болезненным переживаниям, ее лучше не оставлять в доме.

Почему вещи раздают

Один из самых распространенных вариантов: передать вещи нуждающимся или знакомым. В народных традициях считалось, что таким образом энергия предмета «перезапускается» и перестает быть связанной только с прошлым владельцем.

Раздача вещей также символизирует завершение земного пути человека и его участие в жизни других даже после ухода. В этом есть элемент продолжения, так как через пользу, которую эти вещи могут принести другим людям. Перед тем как отдать предмет, рекомендуется мысленно поблагодарить умершего и «отпустить» вещь. Это помогает завершить энергетическую связь и сделать процесс более гармоничным.

Когда вещи лучше утилизировать или сжигать

Существуют категории предметов, которые в эзотерике не рекомендуется хранить или передавать. В первую очередь это вещи, связанные с болезнью, страданием или тяжелыми периодами жизни человека.

Одежда, в которой человек долго болел, постельные принадлежности или предметы, вызывающие неприятные ощущения, могут сохранять тяжелую энергетику. В таких случаях их стараются утилизировать. В некоторых традициях практиковалось сжигание вещей. Огонь рассматривался как очищающая стихия, способная полностью разрушить энергетический след. Сегодня этот способ используется реже, но его символический смысл остается актуальным в виде полного завершения связи.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЧто делать с вещами умершего: хранить, раздавать или сжигатьГороскоп на 21 марта 2026 годаЛюбовный гороскоп на 21 марта 2026 года для каждого знака
Народные приметы
Энергетическая чистка после зимы: как убрать застои и запустить обновление
Энергетическая чистка после зимы: как убрать застои и запустить обновление
Народные приметы
Почему в марте обостряется интуиция и как ей доверять
Почему в марте обостряется интуиция и как ей доверять
Политика конфиденциальностиУсловия использования