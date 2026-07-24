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5 вещей, которые нельзя хранить возле входной двери

24 июля 2026Народные приметыМарианна Басс

Во многих эзотерических учениях входная дверь считается не просто частью дома, а своеобразными воротами, через которые в жилище входит энергия.

5 вещей, которые нельзя хранить возле входной двери
Фото: pinterest

Именно поэтому наши предки уделяли большое внимание тому, что находится рядом с порогом. Считалось, что беспорядок, сломанные вещи или предметы с тяжелой символикой способны препятствовать приходу благополучия, достатка и удачи.

Старая и изношенная обувь

Самой неблагоприятной вещью возле входа считалась старая обувь, которую давно перестали носить. В народных поверьях обувь символизирует жизненный путь человека. Если возле порога скапливаются порванные ботинки, стоптанные кроссовки или обувь с оторванной подошвой, считается, что вместе с ними в доме задерживается энергия прошлого.

В эзотерике изношенные вещи удерживают воспоминания, незавершенные ситуации и мешают началу нового этапа.

Сломанные или ненужные вещи

Порог никогда не считался подходящим местом для хранения предметов «на всякий случай».

Неисправный зонт, перегоревшая лампа, старая сумка, коробка с неизвестным содержимым или техника, которую «когда-нибудь починят», все это в народной традиции воспринималось как символ застоя. Считалось, что дом, встречающий хозяев сломанными вещами, словно сообщает миру о нежелании двигаться вперед. Если пространство возле двери перегружено ненужными предметами, новой энергии становится сложнее войти в дом.

Пустые коробки и пакеты

Во многих семьях возле входной двери складываются пустые коробки, пакеты, упаковка от покупок или чемоданы без дела. Согласно приметам, пустые емкости символизируют недостаток и незавершенность. Наши предки считали, что подобные вещи способны притягивать ощущение нехватки не только материальной, но и эмоциональной. Особенно нежелательно было держать возле порога пустой кошелек, открытую сумку или коробку, в которой давно ничего нет.

Треснувшее зеркало

Зеркало возле входной двери встречается во многих современных квартирах. Оно позволяет взглянуть на себя перед выходом и делает небольшую прихожую визуально просторнее.

Но старинные поверья предупреждали: если зеркало треснуло, потускнело или сильно повреждено, его лучше не оставлять возле входа.

Считалось, что зеркало отражает не только человека, но и атмосферу дома. Любые повреждения воспринимались как символ нарушения гармонии. Особенно неблагоприятным знаком называли зеркало, которое первым встречает человека при входе и при этом имеет сколы или глубокие царапины.

Засохшие растения и искусственные цветы

Живые растения возле входной двери во многих традициях считаются символом роста, благополучия и обновления. Совсем иначе воспринимались засохшие букеты, увядшие цветы и погибшие комнатные растения.

В народных поверьях они символизировали угасание жизненной силы и завершение определенного этапа. Неоднозначное отношение сложилось и к искусственным цветам. Хотя они прекрасно подходят для украшения интерьера, некоторые эзотерические традиции советуют не размещать их прямо возле входной двери, поскольку они символизируют не рост, а его имитацию.

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