Почему нельзя мыть пол сразу после ухода близкого человека

Однако старые приметы советуют с последним не торопиться. Считалось, что мыть пол вслед только что ушедшему близкому человеку нельзя: вместе с водой можно символически «смыть» его дорогу обратно.

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Можно «смыть» дорогу обратно домой

Главное объяснение приметы связано с символикой следа. В старину считалось, что человек, выходя из дома, оставляет после себя невидимый след. Он соединяет ушедшего с местом, из которого тот отправился в путь, и помогает ему благополучно вернуться обратно.

Если сразу взять воду и начать мыть пол, этот след символически уничтожается.

Особенно нежелательно было мыть прихожую, порог и место возле входной двери. Именно через них проходит дорога человека из дома во внешний мир и обратно.

Отсюда появилось выражение «замыть след». В отношении близкого человека подобное действие воспринималось как нежелательное: словно хозяева сами стирают его путь к своему дому.

Уборка может символически закрыть дорогу

Вода во многих народных поверьях обладает очищающей силой. Ею смывают грязь, избавляются от старого и проводят различные обряды очищения. Но именно это свойство воды и лежит в основе запрета.

Когда человек только отправился в путь, его связь с домом старались не «очищать» и не разрывать. Мытье полов сразу после его ухода символически означало завершение его присутствия в этом пространстве. Поэтому примета приобретала особенно серьезное значение, если родственник уезжал надолго.

В доме могли убрать со стола или сложить вещи, но с мытьем пола предпочитали подождать хотя бы до тех пор, пока путешественник не окажется на месте.

Мытье порога – утрата границы дома

Порог в старых поверьях был не просто частью дома. Он обозначал границу между своим и чужим пространством. Поэтому вокруг него возникло множество запретов. Через порог не передавали деньги, не здоровались, на нем старались не сидеть и не задерживаться.

Мыть порог вслед близкому человеку тоже считалось плохой приметой.

Символически получалось, что граница дома очищается от следов только что ушедшего. Если человек должен вернуться, делать этого не следовало. Поэтому после отъезда родственника входную зону могли оставить нетронутой даже в том случае, если остальную квартиру необходимо было привести в порядок.

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