Какие семейные вещи считаются хранителями рода

Они переходили детям и внукам, десятилетиями оставались в одном доме и постепенно превращались в семейные реликвии. Считалось, что такие предметы сохраняют не только память о конкретном человеке, но и особую связь между поколениями.

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В эзотерических представлениях вещи, долго принадлежавшие одной семье, способны накапливать родовую энергию. Особенно сильными считались предметы, которые добровольно передавали от старших к младшим с добрыми пожеланиями.

Семейные украшения

Кольца, серьги, кулоны и другие украшения считаются одними из самых распространенных семейных реликвий. Особую силу приписывали предметам, которые передавались из поколения в поколение. Например, бабушкино кольцо сначала доставалось дочери, затем внучке, а спустя десятилетия правнучке.

Драгоценные металлы считались способными долго сохранять энергетику владельца. Золото связывали с достатком, жизненной силой и продолжением рода, серебро с защитой и очищением. Наиболее благоприятными считались украшения людей, проживших долгую и счастливую жизнь. Такой предмет могли передать молодой женщине перед свадьбой или рождением ребенка как пожелание повторить благополучную судьбу старшей родственницы.

А вот с украшениями человека, судьба которого была особенно тяжелой, обращались осторожнее. Перед использованием их могли очистить водой, солью или молитвой. Особенно сильным родовым символом становилось украшение, которое прошло через несколько поколений и связано преимущественно с хорошими событиями.

Старые семейные фотографии

Фотография в народных и эзотерических представлениях считается не просто изображением человека. Она сохраняет его образ и поэтому символически соединяет живущих с предыдущими поколениями. Именно по этой причине старые семейные альбомы старались беречь. Фотографии прабабушек, прадедушек и других родственников становились своеобразной летописью семьи.

Особенно ценными считались общие снимки, на которых родственники запечатлены вместе во время счастливых событий: свадеб, праздников, рождения детей или семейных встреч. Такие фотографии не советовали без необходимости выбрасывать, рвать или сжигать. При этом снимки умерших традиционно старались хранить отдельно от фотографий живых, особенно если речь идет о портретах, сделанных уже во время тяжелой болезни или непосредственно связанных с похоронами.

Часы, принадлежавшие старшим родственникам

Наручные, карманные и настенные часы обладают особой символикой: они связаны со временем. Если часы десятилетиями принадлежали одному человеку, а затем переходили его детям или внукам, их воспринимали как символ продолжения семейной истории. Особенно ценились механические часы, которые продолжали исправно работать после смены нескольких владельцев.

Их могли передавать сыну от отца или дедушки, связывая такой подарок с пожеланием долгой жизни и благополучия. Но существовало важное правило: семейные часы не должны оставаться сломанными. Остановившийся механизм символизировал остановку времени. Поэтому старые часы либо ремонтировали, либо аккуратно убирали на хранение. Годами держать на видном месте неработающие часы считалось нежелательным.

Семейные иконы

Особое положение в доме занимают иконы, которые переходили от родителей к детям.

Их нельзя рассматривать как обычные эзотерические талисманы: в православной традиции икона является прежде всего святыней и предметом молитвы. Однако в семейном быту старые образы действительно могли одновременно становиться важнейшими наследственными реликвиями. Некоторые иконы оставались в одной семье столетиями.

Ими благословляли детей перед свадьбой, брали при переезде и передавали следующему поколению. Вместе с образом сохранялась память обо всех родственниках, которые молились перед ним раньше. Особенно бережно относились к венчальным иконам и образам, которыми родители благословляли своих детей. Такой предмет мог пережить несколько домов и поколений, оставаясь одним из немногих материальных свидетелей истории семьи.

Вещи, созданные руками предков

Необязательно быть дорогим предметом, чтобы стать семейной реликвией.

Вышитое бабушкой полотенце, сделанная дедушкой деревянная шкатулка, связанная прабабушкой скатерть или старый предмет домашнего быта могли цениться гораздо сильнее покупного украшения.

Особое значение имели вещи, созданные человеком собственноручно.

Считалось, что во время долгой работы мастер невольно оставляет в предмете часть своей энергии. Если вещь делалась для семьи и с добрыми намерениями, она становилась своеобразным домашним оберегом.

Поэтому вышитые рушники, покрывала, посуда, мебель и другие предметы могли передаваться следующим поколениям даже тогда, когда их практическая ценность становилась небольшой.

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