Где в доме нельзя хранить деньги по приметам

Наши предки верили, что некоторые уголки дома способны притягивать достаток, а другие, напротив, заставляют его незаметно исчезать. Поэтому к хранению сбережений относились внимательно: купюры старались не оставлять там, где они могли символически потерять свою силу.

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Деньги связывают с энергией движения и накопления. Считается, что окружающие предметы, расположение мебели и даже назначение комнаты могут влиять на денежный поток.

Возле входной двери

Входная дверь считается главной границей между домашним пространством и внешним миром. Через нее приходят гости, новые возможности и хорошие новости, но через нее же, согласно поверьям, может уходить накопленное благополучие.

Поэтому деньги не советуют хранить в прихожей, особенно рядом с дверью.

Неблагоприятным местом считается открытая полка, на которую складывают ключи, чеки, мелочь и купюры. В народной символике такое расположение означает, что деньги находятся буквально на выходе из дома.

Еще одна примета запрещает оставлять наличные непосредственно на пороге. Считалось, что подобная небрежность способна привести к постоянным незапланированным расходам. Если в прихожей приходится хранить небольшую сумму на повседневные нужды, ее советуют убирать в закрытый ящик, подальше от входа.

На кухне рядом с плитой

Кухня традиционно ассоциируется с сытостью, семейным достатком и благополучием. Однако не каждое место здесь считается подходящим для сбережений. Особенно нежелательно оставлять деньги рядом с плитой.

В эзотерической символике огонь связан с быстрыми переменами, расходованием энергии и преобразованием. Поэтому купюры возле источника жара могут восприниматься как знак того, что доходы будут слишком быстро «сгорать».

По той же причине деньги не советуют прятать возле духовки, батареи или других нагревающихся предметов. Существует и бытовая примета: если постоянно бросать мелочь рядом с плитой, деньги будут приходить, но не задерживаться.

При этом сама кухня не считается плохим местом для денежных талисманов. В некоторых традициях именно здесь хранят символические монеты на изобилие, но выбирают для них чистое и спокойное место.

В ванной комнате

Одним из самых неблагоприятных мест для хранения денег в эзотерике считается ванная комната. Причина связана с символикой воды. Ее движение ассоциируют с постоянным потоком, а слив с уходом всего, что находится рядом.

Поэтому деньги, спрятанные возле раковины, ванны или водопроводных труб, будто оказываются в пространстве, где энергия не накапливается, а уходит. Особенно нежелательным считается хранение купюр под раковиной. В поверьях это место связывают с финансовыми потерями и расходами, которые сложно контролировать.

Схожее значение приписывают неисправным кранам. Капающая вода воспринимается как символ денег, которые постепенно исчезают из семейного бюджета. Именно поэтому в некоторых практиках фэншуй рекомендуют следить за исправностью сантехники и не размещать денежные символы возле сливов.

Под матрасом

Прятать наличные под матрасом кажется удобным решением: деньги находятся рядом и скрыты от посторонних глаз. Однако с точки зрения некоторых эзотерических представлений это не лучшее место.

Кровать связывают прежде всего с отдыхом, восстановлением сил и неподвижностью.

Деньгам же приписывают противоположную природу: они должны находиться в движении, приносить новые возможности и постепенно приумножаться.

Поэтому купюры под матрасом символически оказываются в состоянии застоя.

Считается, что такое хранение может мешать финансовому развитию: человек продолжает получать привычный доход, но новые источники заработка появляются редко.

На подоконнике

Окно, как и входная дверь, символически соединяет дом с внешним пространством. Поэтому наличные не советуют оставлять на подоконнике, особенно если окно часто открывают. В народных представлениях ветер способен уносить удачу, а вместе с ней — семейный достаток.

Существует примета, что деньги, оставленные возле открытого окна, будут так же легко уходить из рук владельца. Особенно нежелательным считается хранить на подоконнике мелочь россыпью. Такое расположение связывают с финансовой нестабильностью и множеством незначительных расходов.

При этом растения на подоконнике, напротив, нередко воспринимаются как символы роста и благополучия. Например, толстянку называют денежным деревом и связывают с увеличением достатка.

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