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Что нельзя давать из дома вечером, чтобы не отдать достаток

19 октября 2026Народные приметыМарианна Басс

В народных поверьях вечер считался особым временем, когда вместе с уходящим днем дом постепенно теряет свою защиту от внешнего мира. Поэтому после захода солнца старались не выносить некоторые вещи и не одалживать соседям даже самые обычные предметы.

Что нельзя давать из дома вечером, чтобы не отдать достаток
Фото: IStock

Считалось, что вместе с ними можно случайно отдать семейную удачу, благополучие и деньги.

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Особенно строго к таким запретам относились в семьях, где достаток связывали не только с трудом, но и с умением сохранить нажитое. По старым представлениям, каждая вещь в доме могла накапливать определенную энергию, а передача ее чужому человеку в неподходящий час нарушала привычный порядок.

Деньги

Самый известный запрет касается денег. Согласно приметам, после заката нельзя давать в долг наличные, особенно если речь идет о последних купюрах в кошельке.

Считалось, что вечером денежная энергия должна оставаться внутри дома. Если же передать деньги другому человеку, вместе с ними можно отдать собственную финансовую удачу. Особенно неблагоприятным знаком считалось одалживать деньги на пороге. В народных представлениях порог отделял домашнее благополучие от внешнего мира, поэтому любые денежные операции на этой границе могли нарушить достаток семьи.

Если вернуть или передать деньги необходимо именно вечером, в некоторых поверьях советовали положить их на стол, чтобы другой человек взял самостоятельно, а не передавать непосредственно из рук в руки.

Соль

Соль издавна считалась не просто приправой, а символом достатка и домашней защиты. Ее берегли, использовали в обрядах очищения и связывали со способностью сохранять благополучие семьи.

Поэтому просьба соседки одолжить немного соли поздним вечером могла восприниматься как недобрый знак. Согласно примете, вместе с солью из дома уходят спокойствие, удача и материальная стабильность. Особенно опасным считалось отдавать последние запасы.

В некоторых местных традициях запрет обходили символической платой: за соль брали мелкую монету, превращая передачу в покупку, а не в безвозмездный дар.

Существовало и другое правило: если соль все же пришлось отдать, ее не следовало пересыпать через порог.

Хлеб

Хлеб занимал особое место в славянской бытовой культуре. Он символизировал сытость, благополучие и результаты труда всей семьи. Делиться хлебом считалось добрым делом, однако с вечерней передачей были связаны отдельные ограничения.

По одному из поверий, нельзя отдавать последний кусок хлеба после захода солнца. Иначе можно лишиться достатка, а вместе с ним уверенности в завтрашнем дне. Особенно нежелательным считалось выносить из дома целую последнюю буханку, оставляя стол пустым.

Смысл приметы заключался в том, что в жилище всегда должен сохраняться хотя бы небольшой запас пищи. Полностью опустевшая хлебница воспринималась как символ уходящего благополучия. При этом запрет не относили к помощи действительно нуждающемуся человеку: милосердие во многих народных традициях ставилось выше бытовых суеверий.

Веник

Веник в народных представлениях был связан не только с уборкой, но и с защитой домашнего пространства. Считалось, что он собирает все, что накопилось в жилище. Как обычную пыль, так и невидимую энергию дома.

Поэтому отдавать свой веник чужим людям, особенно вечером, старались не делать.

Существовало поверье, что вместе с ним можно передать семейную удачу. Если же человек уносит веник за порог после заката, достаток будто покидает дом вслед за ним.

По той же причине вечером не советовали подметать пол и выносить собранный мусор. Такие действия символически связывали с выметанием денег. Старый веник, который решили заменить, обычно убирали из дома днем, а новый приносили с пожеланием благополучия.

Иглы и ножницы

Острые предметы в народной магии часто связывали с разделением, разрывом связей и прекращением удачного периода. Поэтому иглы, ножницы и некоторые другие металлические инструменты старались не одалживать после наступления темноты.

Согласно поверью, вечерняя передача ножниц может символически «разрезать» удачу семьи, а игла, отданная из дома, унести с собой спокойствие и достаток. Особенно нежелательным считалось передавать острые предметы непосредственно в руки. Их предпочитали сначала класть на поверхность, чтобы другой человек забрал самостоятельно. В отдельных традициях подобные вещи вообще не любили давать взаймы, независимо от времени суток.

Молоко

В крестьянском быту молоко было одним из важнейших продуктов, поэтому вокруг него сложилось немало примет. Его связывали со здоровьем семьи, плодородием и благополучием хозяйства.

Существовало поверье, что молоко, отданное после захода солнца, может унести из дома достаток. Особенно внимательно к этому относились владельцы коров, которые опасались потерять хороший удой. В некоторых местностях вечернюю передачу молока сопровождали символическими действиями, призванными сохранить благополучие хозяйства.

Со временем хозяйственный смысл приметы стал менее заметным, однако сам запрет сохранился в рассказах о старинных обычаях.

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