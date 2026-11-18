С такой уборкой были связаны многочисленные приметы. Считалось, что некоторые предметы нельзя оставлять в доме на зиму, иначе вместе с ними в новый сезон перейдут ссоры, безденежье и другие неприятности. Особое внимание уделяли вещам, которые пришли в негодность или долго лежали без дела.

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Треснувшая посуда

Чашки со сколами, тарелки с трещинами и надбитые блюдца считались нежелательными предметами в доме. Целая посуда символизировала семейное благополучие, достаток и согласие между домочадцами.

Треснувшую утварь, напротив, связывали с разладами и финансовыми потерями. Существовало поверье, что через трещины в посуде из дома словно уходит достаток. Особенно нежелательным считалось оставлять поврежденные чашки и тарелки на праздничном столе. Люди верили, что такая посуда может привлечь ссоры в семью.

Поэтому перед наступлением зимы советовали внимательно осмотреть кухонные шкафы и избавиться от предметов, которые уже нельзя использовать без опасений. Это имело и практический смысл: посуда со сколами могла поранить, а трещины со временем становились больше.

Старые веники и изношенные щетки

Веник занимал особое место в русских народных поверьях. Он был не просто хозяйственным предметом, но и символом домашнего порядка. Считалось, что веник помогает не только убирать мусор, но и сохранять благополучие семьи. Поэтому обращаться с ним следовало бережно.

Изношенный веник с выпадающими прутьями старались своевременно заменять. По одной из примет, если продолжать пользоваться совсем старым веником, в доме могут задерживаться неприятности и безденежье. При этом существовал и другой запрет: нельзя было бездумно выбрасывать исправный веник, особенно при переезде. В некоторых местных традициях с ним связывали домового, поэтому старую метлу могли забирать с собой. Перед зимой стоит убрать именно пришедшие в негодность веники, щетки и другие принадлежности для уборки, которые больше не выполняют своего назначения.

Рваная одежда и стоптанная обувь

Одежду в старину берегли и нередко передавали младшим членам семьи. Поэтому сама по себе старая вещь не считалась плохой. Однако сильно изношенные предметы гардероба, которые уже невозможно починить, старались не накапливать.

Согласно народным приметам, ходить в рваной одежде означало привлекать нужду. Особенно это касалось дырявых карманов: существовало поверье, что деньги в них не задерживаются. Со стоптанной обувью тоже связывали неблагоприятные толкования. Считалось, что обувь с оторванной подошвой или большими дырами символизирует трудности в дороге и жизненные препятствия.

Перед наступлением холодов полезно перебрать гардероб, отремонтировать пригодные вещи и убрать те, которые больше нельзя носить. Хорошую, но ненужную одежду лучше передать другим людям.

Пустые банки и бутылки

Пустая тара издавна ассоциировалась с отсутствием запасов. В народных представлениях наполненные емкости символизировали сытость и благополучие, а пустые могли напоминать о нужде. Особенно известна примета, запрещающая оставлять пустые бутылки на обеденном столе. Считалось, что это может привести к денежным затруднениям.

Перед зимой, когда хозяйственные запасы приобретали особое значение, старались навести порядок в кладовых и на кухне. Ненужные бутылки, банки без крышек и поврежденные емкости убирали, чтобы они не занимали место. При этом исправные стеклянные банки, предназначенные для домашних заготовок, выбрасывать не нужно. Напротив, запасливость традиционно считалась признаком хорошего хозяйства.

Разбитые зеркала

Зеркала окружало множество поверий. Их считали необычными предметами, с которыми следовало обращаться осторожно. Особенно неблагоприятной приметой было разбитое зеркало. По распространенному поверью, оно могло предвещать череду неприятностей.

Треснувшее зеркало также не советовали оставлять в доме. Считалось, что смотреться в поврежденную поверхность к неудачам и семейным размолвкам.

Поэтому перед зимой рекомендовалось убрать зеркала с трещинами и отколотыми краями.

В некоторых традициях осколки старались не рассматривать и заворачивали в плотную ткань перед тем, как вынести из дома.

Засохшие букеты и увядшие растения

Живые цветы традиционно связывали с красотой, здоровьем и благополучием. А вот увядшие растения в некоторых поверьях считались символом угасания. Особенно нежелательным было хранить давно засохшие букеты, которые осыпались и собирали пыль. Согласно приметам, такие цветы могли предвещать застой в делах и охлаждение отношений между близкими.

Поэтому перед наступлением зимы советовали убрать погибшие комнатные растения, выбросить увядшие букеты и очистить цветочные горшки. Однако специально высушенные лекарственные травы, венки и декоративные сухоцветы имели совсем другое значение. Их нередко заготавливали на зиму и использовали в быту, поэтому считать все сухие растения плохой приметой неправильно.

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