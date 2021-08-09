Деньги начинают уходить очень быстро: 9 признаков порчи

А что, если плохое настроение и невезение – это не просто «черная полоса»?

Что такое порча? Люди, работающие с энергетическим полем человека утверждают, что порча – это повреждение поля человека, кража его позитивной энергетики и удачи. О том, какие признаки могут указывать на то, что на вас навели порчу, читайте в этой статье.

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕУДАЧИ

Если раньше вы были человеком вполне удачливым, все получалось без лишних затруднений, но вдруг фортуна словно покинула вас, – стоит задуматься о черномагическом влиянии.

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПОДАВЛЕННОМ СОСТОЯНИИ

Плохое настроение и хроническая депрессия – неотъемлемые спутники порчи. Если ваше состояние стабильное унылое на протяжении долгого периода, есть повод задуматься.

У ВАС ПОРТЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ

Порча часто дает и такой эффект: ваши друзья и родственники больше не хотят с вами близко общаться, потому что словно чувствуют негативную энергию, идущую от вас.

ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Непрекращающийся кашель или постоянные головные боли, которых раньше не было – тоже признак того, что с вашей энергетикой что-то не так.

ВАМ СНЯТСЯ КОШМАРЫ

Когда мы спим, наше сознание молчит, а вот подсознание бушует. Если вам снятся кошмары много ночей подряд, значит, кто-то посягает на ваш здоровый сон, словно хочет помешать вам нормально восстанавливаться каждые сутки.

ВЫ НАХОДИТЕ СТРАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ РЯДОМ СО СВОИМ ДОМОМ

Например, сверток с солью или коробочку с иголками. Это вообще самый явный признак того, что кто-то сильно желает вам зла. Ни в коем случае не берите голыми руками эти предметы, наденьте перчатки и избавьтесь от них безопасным способом.

ДЕНЬГИ НАЧИНАЮТ УХОДИТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО

Обычно порча работает и на эмоциональном, и на материальном планах, поэтому если раньше вам хватало денег, а теперь вы еле сводите концы с концами, задумайтесь. Возможно, кому-то очень не давали покоя ваши успехи.

ПРОДУКТЫ В ВАШЕМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ НАЧИНАЮТ БЫСТРО ПОРТИТЬСЯ

Это тоже является косвенным признаком наведенной на вас порчи, ведь, во-первых, в доме с негативной энергетикой еда не может оставаться свежей и вкусной, а во-вторых, в интересах того, кто навел на вас порчу, – чтобы вы не получали качественной пищи, не поддерживали свое хорошее самочувствие.

ЦВЕТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ УВЯДАЮТ

Растения вообще сами по себе отличный измеритель уровня энергии их хозяина, так что если они стали вялыми и безжизненными, это тоже указывает на порчу.