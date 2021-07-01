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Как узнать свою миссию

1 июля 2021ГаданияМирослава Кан

У каждого из нас есть предназначение, которое мы должны исполнить за время пребывания в этом мире.

Как узнать свою миссию
Фото: depositphotos

Существует множество способов определить свое предназначение, и один из них нам предлагает Таро – древняя система знаний, которой мы успешно пользуемся сейчас. Считается, что существует 12 базовых энергий, и каждый человек является как бы проводником одной из них, а его предназначение как раз в том, чтобы достичь определенных высот в освоении мастерства использования этой энергии.

Луч – это миссия, цель. Существует еще и подлуч – что-то вроде средства достижения главной цели, инструмент. Таким образом, у каждого из нас есть свой Луч и подлуч Таро. Определяются они довольно просто: посвященный во все таинства ритуала практик, используя правильную, заряженную колоду, просит назвать вас несколько чисел, вытаскивает именно ваши Лучи. Конечно, ритуал может получиться не с первого раза, но чаще все же узнать свой Луч и подлуч можно при первой попытке.

Итак, вот описания всех 12 Лучей. И пока вы не определили свой, прочитайте про все – возможно, вы уже примерно понимаете, чувствуете, какой из них – ваш.

Маг

Тот, кому выпал этот Луч, имеет предназначение создавать новые смыслы, рождать идеи. Когда никто вокруг не знает, что делать, он тот единственный, кто всегда найдет выход и укажет способ. Сам не любит рутину – пусть его гениальные идеи осуществляет кто-то другой.

Папесса

Это Луч тех, кто обладает сильнейшей интуицией, которая позволяет найти ответ на любой вопрос. Чаще всего эти вопросы касаются прошлого, Папесса знает причину того, с чем мы имеем дело сейчас. На чужие вопросы ответы приходят мгновенно, но человеку с этим Лучом надо учиться задавать себе вопросы и самому.

Императрица

Это Луч любви и заботы, вечной женственности. Его обладатель, даже если это мужчина, призван дарить миру тепло и участие, быть милосердным.

Папа

Люди с Лучом Папа – самые глубокие и тактичные, они способны словно сливаться с другим человеком, чтобы выстроить его внутренний мир правильно и гармонично. Среди Пап немало священников и учителей – тех, кто словом и делом помогает нам стать чище, добрее и умнее.

Сила

Это Луч действия, воли и ответственности за свою и чужую жизнь. Люди с Лучом Сила имеют твердую внутреннюю правду, благодаря которой они ведут за собой. Это самые сильные (не столько физически, сколько морально) люди, обычно нельзя не заметить, они идут напролом и добиваются своего.

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Звезда

Люди с этим Лучом – настоящие искатели своего пути. Они ориентируются на внутреннее чутье, которое безошибочно определяет, что для них – настоящее. То есть предназначением Звезды как раз является поиск и определение «настоящего» и «своего» – во всех сферах жизни.

Солнце

Это Луч того, кто обладает большим запасом жизненных сил и должен реализовать себя полностью. Такой человек – образец творческой самореализации в любой области, он должен стать счастливым, раскрыв себя максимально и помогая окружающим сделать то же самое.

Дьявол

Стремлением человека с Лучом Дьявол является проявление себя в материальном мире. Вообще это сложная миссия, потому что приходится постоянно сталкиваться с разного рода искушениями и делать выбор: в пользу себя или в пользу чего-то или кого-то другого.

Луна

Люди с этим Лучом обладают большим творческим потенциалом, они могут создавать свой новый мир, в основном иллюзорный. Их главная цель – не потеряться в своем воображении, а сделать из него что-то стоящее, например, написать роман.

Шут

Это Луч первопроходцев, которые не рассчитывали, что они ими станут. Люди, чьим Лучом является Шут, не приемлют никаких рамок и ограничений, они всегда настроены оптимистично и ищут новые варианты развития, отметая все банальное и неинтересное.

Мир

Это Луч миротворца, который призван создать такое пространство, пребывая в котором, люди бы исцелялись. Обычно это интересные, интеллигентные люди, от которых веет чистотой и каким-то волшебством.

Белая Карта

Человек с таким Лучом обладает самыми разными талантами, которые обнаруживаются постепенно в ходе его жизни. Рядом с Белой Картой все начинается развиваться, события ускоряются и человеческие судьбы сплетаются во что-то красивое и грандиозное. Роль такого человека – одним своим присутствием создавать движение и участвовать в нем.

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