О чем говорят шрамы и родинки на ладони

Практикующий хиромант отметил, о чем действительно могут "сказать" линии на ваших ладонях.

Хиромантия – наука о линиях на ладони, которые могут рассказать о многом.

Чтобы разобраться подробнее, мы побеседовали с опытным практикующим хиромантом Василием Кудрявцевым. Василий ответил на наши вопросы и вот, что получилось.

Что первично: события или линии на руке?

Вообще это вопрос неоднозначный. Когда мы только рождаемся, еще никаких событий не произошло, а на руке уже есть узор. Поэтому первичнее, конечно линии. Но бывает такое, что линии на руке меняются под воздействием определенных событий, то есть реальность перерисовывает нашу жизнь в буквальном смысле. Линии являются указанием судьбы, а события – это то, что на самом деле происходит с нами. И если эти две данности противоречат друг другу, то линии подчиняются происходящему в реальности.

Что можно «прочитать» с рук?

Думаю, не ошибусь, если скажу, что на любой вопрос, который вы задаете, можно найти ответ, записанный на вашей собственной ладони. Информация о личной жизни, о типе вашей эмоциональности и чувственности, сердечности; вопросы, которые касаются образования и талантов, способностей, которые необходимо развивать; деньги и материальные ценности – обо всем этом можно узнать по линиям руки. И конечно, вопросы, касающиеся здоровья и длины жизни, опасных периодов, когда вашей безопасности что-то может угрожать – тоже можно и нужно задавать.

Действительно ли судьбу можно предсказать по линиям на руке?

Если говорить о судьбе как о некой схеме, которая выдается человеку в начале его пути, то да. Руку можно прочитать и сказать все, что ждет человека – не детально, конечно, если мы говорим о вообще всей жизни, а не об отдельном ее периоде. Но есть такая шутка, как воля. Благодаря собственной воле человек может повернуть вспять не только реки, но и линии на руке. Поэтому судьбу предсказать можно, но не факт, что жизнь сложится именно так, как задумано судьбой. Это, кстати, момент, который вселяет надежду: если вам не нравятся какие-то планы судьбы на вашу жизнь, все изменчиво. Если действовать, конечно.

Можно ли подстроить будущее под линии?

Ну, это похоже на какое-то программирование: вам сказали, что будет так-то и так-то, а вы теперь всю свою жизнь выстраиваете в соответствии с этим предсказанием. Так делать не стоит, я полагаю. Если суждено чему-то произойти, оно произойдет, и ваших усилий потребуется по минимуму. Вообще, когда событие судьбоносное, вы просто откликаетесь на знаки вокруг, вас будто что-то ведет, события выстраиваются сами и все происходит легко.

С какими вопросами люди обращаются чаще всего?

Как я уже говорил, это вопросы личной жизни, денег и здоровья. Это вообще три кита, на которых стоит жизнь любого из нас, поэтому вопросы на эти темы – в топе.

Шрамы и родинки на ладонях что-то значат?

О да. Это вообще отдельная и очень интересная тема. Вот вы часто ли видели родинки на ладонях? Это очень редкая история на самом деле. Родинки указывают на очень сильную энергетику их хозяина, часто даже на магические способности. На линии или на холме родинка указывает на какое-то значительное событие. Шрамы возникают в результате травмы, то есть они как отпечаток негативного события в жизни человека, какой-то его ошибки. Часто следы от шрамов сливаются с линиями судьбы, корректируя их, изменяя ход жизни. По шрамам, кстати, легко можно восстановить события, ведь они – знак того, что уже случилось, уже точно было. Интересно, что шрамы могут запутать хироманта, ввести его в заблуждение, будучи настолько похожими на линии судьбы. Можно ли это рассматривать, как желание человека скрыть свою судьбу от чужих глаз, чтобы никто не смог узнать истинную правду? Возможно. Если когда я вижу родинку у клиента, я просто удивляюсь и очень внимательно анализирую ее, то при обнаружении шрама я размышляю, для чего он и что он значит. Это очень тонкий индивидуальный подход, без него тут никак.

Какие советы вы даете своим клиентам?

Ну, советы по существу – рождаются при чтении их ладоней, каждому свой совет, так сказать. Нет двух одинаковых ладоней (даже у одного человека!), и нет двух абсолютно одинаковых советов. Но, пожалуй, какие-то общие рекомендации: не отчаиваться, если какая-то информация огорчила вас, не злиться на судьбу, помнить, что воля – сильнейший инструмент человека, и все в наших собственных руках. И в ладонях.