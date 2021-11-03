Как работают популярные приметы

Эти действия объясняет психологический термин «мифологическое мышление».

С древних времен в обществе существуют приметы и суеверия.

Огромное количество людей трижды сплевывает через левое плечо, чтобы не случилась неприятность, вернувшись за забытой вещью домой, обязательно смотрится в зеркало, переходит на другую сторону, увидев черную кошку и т.д.

Эти действия объясняет психологический термин «мифологическое мышление». Его смысл в том, что выполняя определенные ритуалы, люди надеются, что таким образом ответственность за происходящие события будет переложена с них на внешние обстоятельства. С точки зрения психологии, каждая примета решает какую-то определенную внутреннюю задачу:

Дает чувство безопасности. Испокон веков человек старался избежать наказания от темных сил за излишнюю уверенность в себе. Отсюда пошла примета, не передавать ничего через порог, чтобы не тревожить спящих под ним злых духов. Или страх «сглазить» удачу: многие считают опасным говорить заранее о каком-нибудь важном событии в жизни, чтобы не быть наказанным, например, неудачей в делах.

Защищает от неприятностей. Неприятности случаются у каждого, но реакция на них разная: можно проанализировать произошедшее и найти причину, но проще списать на «дурной» глаз соседки или черную кошку. Если критически рассмотреть ситуацию, когда вернувшись за чем-то домой надо посмотреться в зеркало, то можно понять, что вы устали и не выспались и именно поэтому не взяли то, что нужно. Однако исполнение ритуала с зеркалом успокаивает, возвращает ощущение контроля над происходящим и не требует никакого анализа.

Способствует удаче. Пятак под пяткой или немытая голова перед экзаменом гораздо проще, чем регулярные занятия. А счастливый костюм перед ответственной презентацией кажется важнее, чем серьезная подготовка. А если вдруг неудача – проблема не в вас, ритуал не сработал.

Человек склонен искать «подсказки», которые могут указать на возможное развитие событий: как сложатся новые отношения, что будет с деньгами или со здоровьем, что ожидает в путешествии. Гадания и приметы здесь выполняют психотерапевтическую функцию: придают уверенность в завтрашнем дне, успокаивают в горе, лечат боль неразделенной любви. А на самом деле, спасают от страха перед неизвестным будущим.

Помогает справиться с тревогой. Некоторые люди постоянно повторяют определенные действия: не наступают на люки на дороге, считают количество полосок на обоях, расставляют предметы в определенном порядке, моют руки определенное число раз. Эти ритуалы напрямую не связаны с приметами и суевериями: повторяющимися действиями человек пытается снизить необъяснимую тревогу. Он считает, что если все будет сделано определенным образом и нужное количество раз – ничего плохого не произойдет. Если подобные попытки сохранить контроль над ситуацией занимают много времени и мешают жить – стоит задуматься о визите к специалисту.