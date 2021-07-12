Как заблокировать «нехорошую» энергию

Как перестать впитывать негативную энергию других людей и сохранять внутреннюю гармонию?
Каждый человек считывает эмоции окружающих, но кто-то не принимает их близко к сердцу, а кто-то впитывает как «губка».
Если последнее про вас, то нужно учиться блокировать негативную энергию, чтобы не расшатывать свою нервную систему.
1. Оцените вашу восприимчивость к влиянию со стороны окружающих. Бывает ли, что вы ощущаете чувства или состояние другого человека, как свое собственное? Если да, то вы обладаете эмпатией или эмоциональной сверхчувствительностью к переживаниям других людей. Вам необходимо научиться выделять в окружении источники беспокойства и избегать контактов с ними, чтобы не впитывать чужой негатив.
4. Научитесь говорить «нет» в ситуациях, когда вы действительно не готовы согласиться. Чем лучше вы научитесь понимать себя и чувствовать, чего хотите на самом деле, тем сложнее будет вами манипулировать. И ваше внутреннее состояние будет оставаться стабильным.
6. Общайтесь с природой – один из лучших способов избавления от негативной энергии. Это может быть выезд за город, игры с домашними питомцами или, как минимум, галерея пейзажей на мониторе компьютера.
7. Полноценно отдыхайте. Это могут быть долгие прогулки, спорт, встречи с друзьями, медитации и просто сон. Неважно, что это будет, главное, чтобы вы чувствовали, что эти занятия возвращают вам внутреннюю гармонию и «перезагружают» после сложного дня.
Будьте открыты к общению, но берегите себя от негативной энергии окружающих!
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