Как заблокировать «нехорошую» энергию

Как перестать впитывать негативную энергию других людей и сохранять внутреннюю гармонию?

Каждый человек считывает эмоции окружающих, но кто-то не принимает их близко к сердцу, а кто-то впитывает как «губка».

Если последнее про вас, то нужно учиться блокировать негативную энергию, чтобы не расшатывать свою нервную систему.

1. Оцените вашу восприимчивость к влиянию со стороны окружающих. Бывает ли, что вы ощущаете чувства или состояние другого человека, как свое собственное? Если да, то вы обладаете эмпатией или эмоциональной сверхчувствительностью к переживаниям других людей. Вам необходимо научиться выделять в окружении источники беспокойства и избегать контактов с ними, чтобы не впитывать чужой негатив.

2. Не ждите одобрения от окружающих. Ожидание не позволит вам чувствовать себя свободно в своих поступках. Любите в первую очередь себя – это создаст вокруг вас защитное поле, которое не позволит впасть в зависимость от чужого негатива. Если вы чувствуете себя некомфортно без похвалы, хотя бы очертите круг людей, чье мнение вы готовы учитывать. Вы никогда не сможете быть хорошим и правильным для всех.

3. Не пытайтесь решать чужие проблемы: сделать вы ничего с ними не сможете, а собственную энергию быстро «посадите». Лучшее, что вы можете сделать для человека – выслушайте и поддержите его, чтобы у него появились силы справиться с происходящим.

4. Научитесь говорить «нет» в ситуациях, когда вы действительно не готовы согласиться. Чем лучше вы научитесь понимать себя и чувствовать, чего хотите на самом деле, тем сложнее будет вами манипулировать. И ваше внутреннее состояние будет оставаться стабильным.

5. Используйте «щит». Это специальное упражнение, которое дистанцирует вас от источника негативной энергии. Общаясь с неприятным человеком, представляйте мысленно, что вас разделяет стеклянная перегородка или струящаяся вода.

6. Общайтесь с природой – один из лучших способов избавления от негативной энергии. Это может быть выезд за город, игры с домашними питомцами или, как минимум, галерея пейзажей на мониторе компьютера.

7. Полноценно отдыхайте. Это могут быть долгие прогулки, спорт, встречи с друзьями, медитации и просто сон. Неважно, что это будет, главное, чтобы вы чувствовали, что эти занятия возвращают вам внутреннюю гармонию и «перезагружают» после сложного дня.

Будьте открыты к общению, но берегите себя от негативной энергии окружающих!