Засохшее и сломанное: какие вещи в доме притягивают бедность

Большинство людей, которые сталкивают с проблемами в финансах, могут винить себя.

Однако это не всегда бывает так. Конечно, если вы ничего не делаете для своего финансового благополучия, оно к вам не придет. В случае, если вы постоянно ищете новые способы заработать и упорно трудитесь, а богатство к вам не приходит, нужно задуматься о том, чтобы навести порядок в квартире и выкинуть вещи, которые притягивают бедность.

Засохшие цветы

Безусловно, букеты в интерьере смотрятся очень красиво. Живые растения в доме придают человеку сил двигаться дальше. Они становятся символом движения и прогресса. Если свежие букеты и растущие растения в горшках украшают дом и помогают его владельцу, то сухие цветы делают ровно наоборот. Они совсем не украшают интерьер, источают неприятный запах и являются источником негативной энергетики. Если вы понимаете, что вам что-то мешает добиться желаемых успехов или получить богатство, возможно, проблема в сухих цветах, которые уже давно пора выкинуть.

Сломанные вещи

Диван, у которого вылетела пружина, сломанная спинка стула, разбитый плафон – все эти вещи говорят гостям о том, что хозяин квартиры беден и не может даже купить себе новый стул. Они уже не могут выполнять свою функцию, портят интерьер, но вы все равно храните их. Если это так, то лучше выбросить их, чем ждать того момента, когда их кто-то починит. Они, как и цветы, притягивают плохую энергетику, а это может быть чревато проблемами на работе.

Подарки от врагов

Если вы получили подарок от человека, которого не любите, задумайтесь, нужно ли нести его в дом. Для этого проанализируйте отношение этого человека к вам. Возможно, на самом деле он не так добр, как хочет показаться. Если это действительно так, вещь лучше выкинуть, так как она может нести в себе негативную энергию и даже насылать порчу. В случае, если даритель просто вам неприятен, подарок хранить тоже не стоит. Это действует на психологию: когда вы видите вещь, вспоминаете о неприятном вам человеке. Так вы можете притянуть в дом "нехорошую" энергию и негативные мысли.

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