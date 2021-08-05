Как защитить себя от сглаза в интернете

Выкладывая снимки себя и своих близких, мало кто задумывается о том, что может стать жертвой сглаза.

Основной сложностью при наведении порчи и сглаза на конкретного человека долгие годы было получение его вещи или его изображения.

Фотографии хранились в домашних альбомах и были труднодоступны для посторонних. С развитием интернета достать любое фото можно в несколько кликов. К сожалению, выкладывая снимки себя и своих близких в социальных сетях, мало кто задумывается о возможности стать жертвой недоброжелателей.

Важно знать, что фотоизображение несет в себе не просто картинку, оно содержит частичку вашей энергии, которой могут воспользоваться люди, даже не владеющие магией. Ваша прекрасная фигура или фотоотчет об отпуске могут вызвать сильную злость и зависть у людей, у которых все обстоит не так хорошо, как у вас. Чем больше завистников посмотрят на ваши снимки, транслируя в ваш адрес «черные» мысли, тем больше шансов, что вас сглазят через экран. Если же наведением порчи займется человек, практикующий магию, то ему тем более будет подарком большое количество ваших изображений, из которых по частичкам можно будет забирать вашу энергию.

Чтобы избежать негативного воздействия в онлайн пространстве, стоит придерживаться простых правил:

- не публиковать фото детей до года,

- не публиковать снимки с любимым человеком до заключения брака,

- выкладывать в сеть изображения исключительно позитивных моментов жизни (их энергетику нельзя испортить).

Также важно использовать специальные методы защиты:

1. Собираясь выложить очередной снимок в интернет, в течение 20 секунд мысленно представляйте, что он окружен кольцом фиолетового или синего цвета. Это создаст защитное поле.

2. Обрабатывайте фото в фотошопе хотя бы минимально. Эта процедура искажает изображение и энергетику человека и не дает возможности навести порчу.

3. Перед публикацией фотографии вообразите, что изображение на ней начинает дрожать, постепенно искажается и деформируется как в кривом зеркале. В этот момент из снимка уходит его энергетика и на всеобщее обозрение выходит «энергетическая пустышка».

4. Если вдруг вы обнаружили на себе сглаз или порчу, поместите все фотографии со своей страницы в сети в виртуальное изображение водной стихии и оставьте на час. Сила воды очистит ваши изображения от негативной энергетики.

Используйте эти простые техники и будете недосягаемы для сглаза и порчи онлайн! А если вы подозреваете, что на вас уже лежит порча, вы можете проверить это с помощью этих признаков.