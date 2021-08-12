Выметаем бедность: как веником приманить богатство в свою жизнь

Если классические способы борьбы с безденежьем не сработали, пора обратиться к магии.

Многим знакома ситуация, когда денег постоянно не хватает.

Есть категория людей, у которых вне зависимости от размера зарплаты, деньги «испаряются», как будто их и не было, за считанные дни. Если вы уже пытались экономить, вели дневник расходов, посещали курсы финансовой грамотности, но ничего не помогло, значит, самое время обратиться к магии и исправить ситуацию через специальный ритуал.

Одним из важных атрибутов для обряда является обычный веник. Он же - домашний оберег, который должен обязательно присутствовать в каждом доме. Существует несколько правил обращения с веником:

- в то время, когда им не пользуются, он должен стоять вверх ногами;

- его нельзя выбрасывать на помойку, поскольку он хранит энергетику дома. Человек, знакомый с магией, без труда может переманить ваш финансовый достаток, используя выброшенный вами веник. Чтобы никто не смог им воспользоваться, старый веник желательно сжечь.

Для того, чтобы веник помог вам наладить отношения с деньгами и привлечь финансовый поток, важно правильно обметать им дом.

Чтобы ритуал сработал, необходимо проводить его на убывающую луну, тогда бедность покинет ваш дом вместе с уходящей луной, а достаток придет с зарождающейся новой. Лучшие дни для привлечения достатка через уборку: четверг или суббота. Если вы хотите вымести бедность за порог, наиболее удачный для этого день – четверг. Но в четверг можно только подмести пол. Если ваша задача разбогатеть, тогда имеет смысл провести полную уборку дома в субботу. Для успеха обряда откройте все окна и начните мести с северного угла, по часовой стрелке перемещаясь по квартире и тщательно выметая мусор по направлению к порогу. При этом в каждом углу нужно повторять: «Грязь выметаю, достаток привлекаю, буду я богата, вся в серебре и злате!» После того, как будет собран весь мусор, его необходимо сразу вынести из дома. От ритуального веника после проведения обряда также необходимо избавиться. Если есть возможность, его лучше сжечь. Если нет, выбросить веник как можно дальше от дома и, возвращаясь домой, ни в коем случае не оглядываться. Учтите, что нельзя проводить ритуал с подметанием в понедельник, пятницу и воскресенье.

С пожеланиями удачи, Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог