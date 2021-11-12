Почему женщинам необходимо иметь длинные волосы

Волосы – это источник космической энергии, место сосредоточения жизненной силы человека.

Женщинам особенно необходимо иметь длинные волосы, потому что они несут защитную энергию.

Когда женщина собирает волосы внизу в пучок, то ее энергия переходит в покорность и желание следовать за своим мужчиной. Это придает ей спокойствие, равновесие психики. Когда волосы собираются в пучок или хвостик на макушке, то энергия преобразуется в физическую энергию тела, которая помогает проходить сильные физические нагрузки.

Мужчинам более благоприятно носить короткие волосы, особенно тем, которые живут в городах. У мужчин плохая энергия выходит через усы и бороду, и когда они их бреют, тем самым они избавляются от нее. Умудренные жизнью и духовным опытом мужчины (после 50 лет) могут отпускать бороду и волосы. В этом случае там копится позитивная энергия.

Длинные волосы являются дополнительной энергетической защитой и усиливают интуитивную чувствительность человека. Чувствительный к энергетике человек может легко убедиться в защитной силе длинных волос: при неблагоприятных энергетических воздействиях длинные волосы начинают раздражать его, они кажутся непослушными, грязными, тусклыми, от них хочется избавиться – но это они берут на себя приходящий извне негатив. Этот негатив выводится из волос простой энергетической чисткой – расчесыванием.

По естественному цвету волос можно определить основные черты характера.

Черноволосые люди находятся под влиянием Сатурна. Они обладают волевым, сильным характером. Расчетливы и своенравны. Черный цвет волос несет в себе какую-то загадочность, утонченность и страстность. Брюнетки зачастую властны, энергичны, и именно из их среды выходят «роковые женщины».

Обладатели каштановых волос находятся под покровительством Плутона. Эта планета наделяет людей могущественностью и проницательностью. Эти люди уравновешенные, обладают высокой сопротивляемостью стрессам. В напряженных ситуациях они ведут себя намного спокойнее остальных и быстрее находят выход из трудного положения.

Люди с платиновыми и светло-пепельными волосами излучают энергию Луны. Таким людям свойственны романтичность, нежность, задумчивость, глубокий ум. Они, как магнит, притягивают к себе людей, оставаясь для них загадкой

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Темно-русые волосы находятся под влиянием Меркурия и говорят о незаурядном уме человека, склонности к преувеличениям и стремлению к точным наукам.

Русые волосы с зеленоватым отливом характеризуют людей, склонных к предвидению, а также наделенных поэтическим талантом, который дарит им Нептун.

Светло-русым людям покровительствует Венера и наделяет их внимательностью, общительностью и доброжелательностью. Часто эти люди счастливы в браке, достигают хороших результатов в карьере, работая в сферах, связанных с заботой о людях. Обычно это верные друзья и партнеры.

На рыжеволосых людей оказывает влияние Марс. Они бесстрашные, находчивые, активные, оптимистичные, но вспыльчивые. У этих людей много идей, они хорошие руководители, но не исполнители. В организме людей с рыжим цветом волос образуется меньше антистрессовых гормонов. Это и объясняет их бурный жизненный стиль.

Энергию Солнца несут обладатели золотистых волос. Они обаятельны, щедры и могут многого добиться в творческой деятельности или в политике.