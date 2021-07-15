Какие сувениры заражают плохой энергетикой

Вещи, которые можно купить в жаркой стране, несут в себе энергетику места или прошлого хозяина.

С тех пор, как люди начали путешествовать, существует традиция привозить из поездок различные сувениры.

Кто-то раздаривает их друзьям, кто-то сам собирает целые коллекции. Сейчас обычной безделушкой мало кого удивишь, поэтому туристы стараются найти и привезти неординарные вещи, обладающие своей историей. Следует помнить, что такой сувенир может нести в себе энергетику места или прошлого хозяина и, таким образом, стать не приятным воспоминанием о поездке, а навлечь несчастье на нового владельца.

1. Старинные предметы. Какими бы красивыми и необычными они вам не казались, чаще всего именно эти предметы несут негативную энергетику, поскольку уже впитали историю нескольких поколений. Если вы коллекционируете старину, задумайтесь о ритуале энергетического очищения прежде, чем поставить новое приобретение на полку.

2. Природные сувениры (камушки, ракушки, засушенные растения). Если вы собрали все это в общественных местах, просто подержите камушки или ракушки пару часов в соленой воде, перед тем, как убрать в шкаф. А вот если вы решили привезти «сувенир» из природного заповедника или «места силы», то прежде, чем что-то взять, необходимо попросить разрешения у местных духов, задав вопрос: «Духи местности, разрешаете ли вы это взять?» Обычно ответ вы получаете незамедлительно через шелест листьев, порыв ветра, луч солнца. Если вы почувствовали, что духи против, положите «сувенир» на место, чтобы не расплачиваться за него здоровьем и жизненными неприятностями. В некоторых местах (например, на горе Улуру в Австралии или в местах языческих захоронений) путеводители предупреждают заранее, что ничего нельзя брать с собой, поскольку есть множество свидетельств негативных последствий.

3. Предметы культа, фигурки, маски, особенно, если они несут символику загробного мира. Поскольку многие из них являются ритуальными и «служат» исключительно хозяевам, то на чужаков они могут навлечь неприятности. Особенно стоит быть осторожными с предметами, которые изначально изготавливаются с «участием» духов: идолы, амулеты, ритуальные маски и куклы, особенно, если вы не знаете для каких обрядов они изготовлены. И категорически не стоит брать «сувениры» с любых захоронений.

Путешествуйте и храните после поездок только приятные воспоминания.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог