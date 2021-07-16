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Какие суеверия для привлечения денег действительно работают

16 июля 2021ГаданияРамблер

Если вы испытываете проблемы с финансами, попробуйте приманить их магическими способами.

Как привлечь деньги в дом
Фото: depositphotos

Многовековая мудрость накопила огромное количество примет и суеверий, помогающих привлечь и удержать деньги.

Судя по тому, что они дошли до нас, многие действительно работают. Если вы периодически испытываете проблемы с финансами, то почему бы не попробовать несколько магических способов для их привлечения.

1. Кошелек – это храм денег. Он обязательно должен быть добротным, желательно кожаным. Предпочтительные цвета: красный, коричневый или золотой. В нем не должно быть лишних предметов, кроме «денежных» приманок: серебряной ложки-загребушки, маленького пакетика с корицей или нескольких китайских монеток с отверстиями, связанными красной нитью.

2. В сумке или в кошельке обязательно должна быть «неразменная» крупная купюра, которая хранится отдельно от остальных денег. Еще лучше, если буквы ее серии совпадут с вашими инициалами, а числа с датой рождения.

3. Для привлечения денег необходимо вынести из дома старые ненужные и испорченные вещи – это обновит энергетику дома. Обязательно почините все краны, чтобы финансы «не утекали». Отмойте все труднодоступные углы и положите в каждый по маленькой монетке. Наполните воздух в доме ароматами корицы и апельсина.

4. Обеденный стол – территория домового. Если хотите привлечь деньги, на нем нельзя сидеть и класть посторонние предметы: ключи, сумки и особенно деньги. Крошки со стола нельзя выбрасывать – надо скармливать животным или птицам. Не стоит держать на нем пустую посуду, а вот вазочку с конфетами или фруктами – желательно.

5. Любое денежное вознаграждение должно «переночевать» дома, желательно в темном и тихом месте. Пересчитывать купюры лучше в тишине, но достаточно часто и никогда – вечером. И меньше говорите о деньгах с окружающими – считается, вас может «подслушать» бедность.

6. Мини-ритуалы для привлечения денег:

- на новолуние оставьте денежную купюру на подоконнике в свете луны и несколько раз повторите: «месяц нарождается, денежки прибавляются»;

- положите под дверной коврик серебряную монету и заходя в дом приговаривайте: «в дом захожу, а денежки за мной».

7. Не подметайте пол и не выбрасывайте мусор после захода солнца.

За любые денежные поступления благодарите Вселенную – притягивайте энергию денег.

С пожеланиями мощного денежного потока, Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог
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