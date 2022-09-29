Как исполнить свое желание с помощью воды

Будьте аккуратны, загадывая желание: теперь оно быстро исполнится.

Часто бывает, что сильное желание не получается реализовать обычными способами.

В этой ситуации стоит попробовать эзотерическую технику. Одной из простых и наиболее эффективных, ускоряющих осуществление практически любого желания, является «Стакан воды». Она работает не только с мистической, но и с научной точки зрения. Многочисленными экспериментами доказано, что вода обладает удивительной способностью не просто «записывать» информацию, но и удерживать энергетику, о чем было известно с древних времен, когда воду «заговаривали». Озвучивая свое желание воде, вы программируете ее на запись информации, а выпивая, запускаете программу одновременно на физическом и ментальном уровнях.

Для проведения техники «Стакан воды» вам потребуется вода, стакан, лист бумаги и ручка. К сожалению, обычная вода из-под крана и бутылок уже несет в себе большое количество различной ненужной информации, поэтому лучшее решение – вода из источника или колодца. Если таковой взять негде, обычную воду заморозьте, оставьте в морозилке на несколько часов, растопите и можете использовать. Если желаний несколько: для каждого – отдельный лист бумаги и отдельный стакан с водой. Желательно все-таки работать с ними по отдельности, потому что бывали случаи, когда исполнялась часть от одного, а часть от другого желания, причем одновременно. Важное условие: желание должно быть сформулировано максимально коротко, точно и без использования частицы «не» (например: «не хочу быть одна» должно звучать, как «хочу найти пару»). После того, как формулировка готова, вы записываете ее на чистый лист, наливаете подготовленную воду в стакан и ставите на написанное стакан. Трите ладони между собой до ощущения тепла. Пробуете разъединить их на пару сантиметров, и, не теряя чувство тепла, представляете, что между ладонями присутствует плотный сгусток энергии в форме шара. Помещаете стакан между ладоней, четко и убежденно проговариваете написанное желание, стараясь при этом мысленно представить картинку с его воплощением. Удерживайте картинку в воображении несколько секунд и сразу пейте воду.

Делайте эту технику утром сразу после пробуждения и вечером перед сном.