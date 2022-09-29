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Советы от Ванги, которые привлекут деньги в семью

29 сентября 2022ГаданияРамблер

Когда стандартные советы не помогают, стоит прибегнуть к хитрости.

Советы от Ванги, которые привлекут деньги в семью
Фото: depositphotos

Иногда стандартный совет – больше работать, чтобы было больше денег – не помогает.

И тогда надо прибегнуть к хитрости: перед вами несколько советов мудрой Ванги, которые сохранят ваши деньги и привлекут новые.

#1 Покормите воробьев крошками

Не стоит выбрасывать хлебные крошки: лучше покормите ими птиц. Ключевой момент в том, что нельзя выбрасывать хлеб в ведро, даже если это всего лишь крошки. Выбрасывая хлеб, вы намекаете мирозданию, что не цените ту пищу и то богатство, которое оно вам дает.

#2 Купите новый кошелек

Желательного красного цвета: он привлекает удачу и богатство. Затем проведите такой ритуал: положите в кошелек какое-нибудь золотое украшение, раскройте его и положите в таком виде на подоконник – и самое главное, чтобы на него падал свет луны. Эффект будет ошеломительным.

#3 Посчитайте все деньги

Сделайте это не единожды, а трижды. То есть просто пересчитайте все ваши деньги ровно три раза – вот так просто.

#4 Положите красную ниточку в кошелек

А перед этим – заговорите ее. Просто возьмите достаточно плотную нить, намотайте на палец и прошепчите ей то, чего вы хотите, например: заговариваю тебя на богатство и деньги, чтобы горя не знать. И уберите в кошелек, пусть лежит там и привлекает деньги.

#5 Переставьте дома мебель

Сделать это нужно непременно в новолуние: деньги вообще любят это время. Двигая мебель, вы призываете ресурсы в новое место.

#6 Не отдавайте последнюю монетку

Когда вы хотите подать нищему, не отдавайте все, что у вас есть в кошельке. Если это делать, энергия денег не будет задерживаться у вас. Деньги решат, что не больно-то вам и нужны, и будут покидать вас.

#7 Повесьте подкову

Прямо над вашей входной дверью. Важно, чтобы подкова была именно внутри вашей квартиры или дома: тогда она будет привлекать богатство и достаток внутрь. И еще ключевой момент: вешайте подкову ножками вверх, чтобы она была в форме чаши. И ваш дом будет как полная чаша!

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