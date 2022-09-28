Как кошка рассказывает вам о плохой энергии в доме

Если вы присмотритесь к поведению любимца, то без труда поймете, присутствует ли в доме негатив.

С древних времен известно, что кошки обладают магическими способностями: они способны видеть призраков и чувствуют негативную энергию лучше любого экстрасенса.

Если вы внимательно присмотритесь к поведению домашнего любимца, вы без труда поймете, присутствует ли в вашем доме негатив.

1. Кошка постоянно выбирает определенное место. Не случайно существует традиция: в новый дом сначала запустить кошку. В старину считалось, что она прогоняет нечистую силу. Сейчас точно известно, что, то место, которое она выбирает для сна, находится на пересечении геопатогенных линий и не подходит для человека.

2. Кошка неподвижно сидит, уставившись в одну точку. Попробуйте проследить за ее взглядом. Есть вероятность, что вы ничего не увидите. Но возможно, в том направлении находится вещь, которую вам подарил человек, с которым вы находитесь в непростых отношениях или вы принесли ее из дома, где кто-то болен.

3. Кошка встречает вас после некоторого отсутствия агрессивно: шипит или щетинится. Подумайте, откуда вы могли принести в дом негативную энергию или с кем встретились. Лучше в такой ситуации принять душ и по возможности выстирать одежду, чтобы избавиться от негатива.

4. Кошка может отказаться принимать лакомство из рук или играть с гостем в вашем доме. Обратите на это внимание, возможно, человек пришел к вам с недобрыми помыслами. Необязательно он планирует причинить вам неприятности, может быть, он сильно завидует вам на подсознательном уровне, а сверхчувствительная кошка считывает эту информацию. Если же ваша любимица так поступает с вами, своим хозяином, стоит хорошенько вымыть руки и даже переодеться. Скорее всего вы «собрали» негативную энергию вне дома.

Люди, занимающиеся эзотерическими практиками, советуют по возможности использовать кошачий дар для собственной защиты. Если есть возможность, общаясь с неприятным для вас человеком, возьмите кошку на колени и левой рукой поглаживайте кошку по шее, а правой – вдоль хвоста. Ваши энергетические поля замкнутся, и вы будете гарантировано защищены от сглаза и негатива. И еще, если кошка трется о ваши ноги, она не просто выражает вам свою любовь, так она делится с вами своей защитной энергетикой.

Берегите своих домашних питомцев, они – настоящие защитники дома!