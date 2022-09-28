Зачем класть зеркало под кровать

Скученность больших городов и проживание в многоквартирных домах не добавляет человеку энергии.

Если вам повезло с соседями по дому – это прекрасно, но большинство из нас не могут этим похвастаться. Обилие разных людей, часто с негативной энергетикой, приводит к физическому и моральному истощению. Поэтому зеркало в спальне многоэтажки может стать настоящим спасением: оно может как поглощать, так и отражать чужую энергетику. Для этого возьмите достаточно большое, обязательно новое зеркало и поместите его под кровать отражающей поверхностью вниз и оставьте минимум на неделю.

Есть большая вероятность того, что в первые дни эксперимента шумы за пределами вашей квартиры заметно усилятся, поскольку та негативная энергетика, которая шла снизу к вам, станет возвращаться обратно и там накапливаться. Но через несколько дней вы обнаружите, что обстановка становится тише, а ваше внутреннее состояние в квартире – расслабленнее и комфортнее.

Если вы живете в частном доме или на нижних этажах, это, конечно, заметно упрощает ситуацию в целом, но, многим людям свойственна бессонница из-за переутомления, тревоги и различных негативных событий, скопившихся за день. Поскольку зеркало считается своеобразным аккумулятором энергетики человека, то его можно использовать для улучшения качества сна. Возьмите любое по величине зеркало, посмотрите в него внимательно пару минут перед сном и на ночь положите его под кровать отражающей поверхностью вниз так, чтобы оно находилось под зоной вашей подушки. Сон налаживается буквально за несколько дней за счет того, что зеркало втянет в себя накопленную за день негативную энергию и на протяжении вашего сна будет продолжать поглощать ее и отводить во вне.

Зеркало также хорошо использовать, если вы знаете, что ваша кровать стоит на пересечении геопатогенных линий, но переставить ее возможным не представляется. То, что место «плохое», можно понять, проведя поиск геопатогенных зон в квартире с помощью специального маятника или заметив, что ваша кошка выбрала постоянным местом пребывания закуток под вашим матрасом. В этом случае, зеркало, положенное отражающей поверхностью вниз, нейтрализует вредное «излучение».

Используйте зеркала и чувствуйте себя комфортно!