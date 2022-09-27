Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Конфликты и холод: как понять, что в доме находится зло

27 сентября 2022ГаданияРамблер

Люди с экстрасенсорными способностями, зайдя в дом, сразу понимают, что здесь обитает «зло» или скопление негативной энергии.

Конфликты и холод: как понять, что в доме находится зло
Фото: depositphotos

А как понять, что происходит, если у вас таких способностей нет? Для этого нужно обратить внимание на некоторые вещи, поскольку влияние темных сил на нашу жизнь не стоит недооценивать.

1. Ощущение холода при закрытых окнах и включенных батареях. Вы не столько мерзнете, сколько ощущаете озноб или мелкие мурашки, как будто вы находитесь в каком-то опасном месте. Стоит вам выйти из помещения, даже на более холодную улицу – это проходит.

2. Чувство напряжения редко покидает вас дома. У вас и ваших домочадцев часто возникает бессонница, а если удается заснуть, всех обитателей дома мучают кошмары. Более легкий вариант, когда спите вы вроде бы неплохо, но для того, чтобы прийти в себя утром вам нужно не меньше часа.

3. В доме чахнут любые комнатные растения, даже кактусы, несмотря на регулярный полив и удобрения. Если вы относите их к друзьям или на работу, они оживают за несколько дней и также моментально чахнут, если возвращаются обратно.

4. Постоянно и неожиданно ломаются вещи или останавливаются часы. Это указывает на то, что негатив сгущается, уплотняется и из мира энергии переходит в мир материальный.

5. Между обитателями дома регулярно возникают конфликты, причем без повода. Если удается уехать на выходные или в отпуск – все налаживается словно по мановению волшебной палочки.

6. Ваши домашние любимцы начали болеть или вы стали замечать их неадекватное поведение: вдруг кот начинает шипеть, а собака выть, хотя внешне обстановка в комнате никак не изменилась.

7. Ваши друзья и соседи избегают приходить к вам в гости, они чувствуют себя крайне неуютно. А если и заходят, то разговор не клеится, а то и выливается в конфликт.

8. Очень часто такая ситуация возникает, если в недавнем прошлом умер близкий родственник или хороший знакомый с непростым характером или несчастной судьбой. Обычно «злые духи» проявляются в тех местах, где бывали при жизни.

Если вы отметили не менее 5 таких признаков, стоит задуматься о проведении «очистки» дома от негативной энергии и потусторонних «подселенцев». Для начала проведите генеральную уборку и выбросите старые и сломанные вещи. Если это не помогло - обратитесь к знающим людям или в ближайшую церковь.

Рамблер: последние новостиВозлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачуСамый привлекательный знак зодиакаФинансовый гороскоп на 28 сентября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Экстрасенс объяснил, чем опасно селфи
Экстрасенс объяснил, чем опасно селфи
Гадания
Волосы и ногти: что нельзя выкидывать из дома
Нравится 1
Волосы и ногти: что нельзя выкидывать из дома
Гороскопы
Внутренняя чуйка будет работать — гороскоп на 28 сентября
Внутренняя чуйка будет работать — гороскоп на 28 сентября
Гороскопы
Буря чувствую против разума — любовный гороскоп на 28 сентября
Буря чувствую против разума — любовный гороскоп на 28 сентября
Гороскопы
Тратить или копить — финансовый гороскоп на 28 сентября
Тратить или копить — финансовый гороскоп на 28 сентября
Народные приметы
Приметы на 28 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 28 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу
Возлагаем надежды и планируем будущее: как действовать в октябре, чтобы приманить к себе удачу
Восточный гороскоп
Как работают духовные практики
Как работают духовные практики
Зодиак
Самый привлекательный знак зодиака
Самый привлекательный знак зодиака
[object Object][object Object]