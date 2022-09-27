Волосы и ногти: что нельзя выкидывать из дома

Избавляйтесь от вещей аккуратно, не разбрасываясь собственной энергетикой.

Никто не спорит с тем, что дом необходимо регулярно убирать и содержать в порядке.

Однако важно учитывать, что некоторые вещи энергетически тесно связаны с домом или с вами и их нельзя просто выбросить.

1. Волосы и ногти – они несут в себе энергетику человека и используются во многих магических ритуалах. Безусловно, их не нужно хранить дома. Просто перед тем, как выбросить, лучше во что-нибудь завернуть, чтобы никто не видел, что в этом свертке.

2. Фотографии аккумулируют в себе не меньше энергетики, чем волосы и ноги, поэтому избавляться от них надо очень аккуратно. Во-первых, они часто используются в различных «темных» ритуалах, поэтому не стоит выкладывать большое количество фотографий на всеобщее обозрение, а если хотите утилизировать напечатанные – упаковывайте тщательнее. По возможности не стоит рвать собственные изображения и фото близких, даже если они вам не нравятся. Считается, что это приводит к потере энергии и сил у изображенного на снимке.

3. Часы во многих практиках являются магическим предметом: они отмеряют время человека. Считается, что, если выбросить работающие часы, вы сократите свое время жизни. Поэтому отправляйте на помойку только окончательно остановившийся механизм.

4. Иконы и другие предметы культа, особенно, если они достались вам от старших родственников. Отправляя на помойку религиозные атрибуты, вы проявляете выраженное неуважение к высшим силам. Чтобы не жалеть об этом долгие годы, отдайте их в ближайшую церковь или верующим людям.

5. Хлеб издревле считался олицетворением богатства и семейного благополучия. Если у вас испортился обычный хлеб, купленный в магазине – смело выкидывайте. Если же он приготовлен вами или вашими близкими – с ним из дома «выбросите» достаток. Чтобы избавиться от хлеба безболезненно, скормите его птицам или животным.

6. Старый кошелек хранил в себе вашу финансовую энергию и заберет ее с собой, если его просто выбросить. Сделать это можно, передав энергию денег новому кошельку. Для этого возьмите одну купюру, желательно крупную, из старого кошелька, поместите ее в новый и оставьте на несколько дней. Эти дни продолжайте пользоваться старым кошельком. После того, как это время истечет, перекладывайте все в новый кошелек, а старый смело выбрасывайте.