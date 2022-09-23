Бархатистый голос и черная одежда: как понять, что вы владеете гипнозом

Какие признаки и ситуации намекают на ваш особый дар?

Как часто вам казалось, что вы владеете гипнозом? Возможно, это и правда так, только вы не уверены в своих способностях на сто процентов.

О том, как понять, что вы – самый настоящий гипнотизер, читайте в этом материале.

#1 Ваш взгляд – это что-то

Это что-то потрясающее: вы словно цепляетесь глазами и не отпускаете. Люди говорят, что вы смотрите «плотно» и «тяжело», многим не по себе от вашего пристального взгляда. Это происходит потому, что владеющий гипнозом феноменально концентрируется на предмете своего воздействия, будь то человек или животное.

#2 Вы мастерски изъясняетесь

И можете «разжевать» все, что угодно, так, чтобы это было понятно младенцу. Благодаря тому, что ваша речь льется плавным потоком, люди обожают слушать вас, как завороженные. Точнее, как загипнотизированные.

#3 Ваш голос – просто сказка

Он бархатистый и звонкий одновременно, слушать его очень приятно, ваш тембр заставляет идти за вами хоть куда. А если вы запоете Вы будете поющим гипнотизером, этакой сиреной современности, ну вы поняли.

#4 Вы обожаете черную одежду

То ли потому что она всегда выглядит стильно и даже загадочно, то ли потому что удобная и мало пачкается – как бы то ни было, ваш обычный наряд состоит из разных комбинаций черного. Возможно, еще дело в том, что как гипнотизер, вы пытаетесь привлечь к себе энергию, а черный цвет (прямо как черная дыра) справляется с этим на ура.

#5 Люди признаются, что вы гипнотизируете их

Что ж, это, пожалуй, самый главный признак (мы специально оставили его на сладкое). Если кто-то говорит вам, что вы гипнотизер, то скорее всего, так оно и есть. Люди ощущают, что вы ведете их туда, куда они хотят попасть (но, возможно, не догадываются об этом). Интересно, что вы и сами можете не догадываться о том, что благодаря вам окружающие совершают путешествия по бессознательному.

Но теперь-то вы знаете. Сколько признаков гипнотизера насчитали у себя?