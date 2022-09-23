Как мы сами не пускаем удачу в дом

Какие вещи отпугивают положительную энергию от нашего дома?

Каждому человеку хочется, чтобы его дом всегда был наполнен энергией удачи и благополучия.

Часто бывает, что мы сами не пускаем ее внутрь. Сегодня поговорим о том, как это исправить.

1. Входная дверь не позволяет удаче задержаться. Важно, чтобы расстояние от входа до туалетной и ванной комнат было значительным, иначе вся положительная энергия, попадающая в дом, будет утекать в канализацию. Если у вас эти двери расположены рядом со входом, держите их все время закрытыми.

2. Дверной глазокобязательно должен быть закрыт, поскольку его стекло выпускает наружу хорошую энергетику.

3. Отсутствие в доме живых цветов приводит к застою энергии удачи. Чтобы удача была у вас частым гостем, выбросьте сухие букеты и увядшие цветы. Если нет возможности постоянно ставить свежесрезанные, подойдут растения в горшках, например, денежное дерево или фиолетовые фиалки.

4. Проведите генеральную уборку и освободите пространство от ненужных и испорченных вещей. Захламленный дом «гасит» перемещение энергии удачи.

5. Раз в несколько месяцев очищайте жилище от негативной энергетики. Больше всего она скапливается на входной двери, на зеркалах и по углам. Чтобы избавиться от нее и пустить в дом удачу, необходимо протирать эти места водой с содой и вытирать насухо. Проводить очищение желательно при открытых окнах (зимой – хотя бы слегка).

6. Недостаток свежего воздуха или, хуже того, неприятный запах в доме вытеснят любую «удачную» энергию. Чаще проветривайте, а еще лучше используйте ароматерапию: освежители воздуха, аромалампы или саше с цветами.

Если это не помогает, обратите внимание на эмоциональное состояние себя и ваших близких.

1. Постоянные конфликты между домочадцами, жалобы на тяжелую жизнь и низкий заработок приводят к концентрации негативной энергетики в доме и не допускает в него ни благополучие, ни финансовые потоки.

2. Низкая самооценка, нелюбовь к себе и постоянные ограничения себя во всем: в отдыхе, интересных занятиях и даже в минимальных тратах на развлечения и удовольствия, а также общение с неуспешными людьми погружают вас в такое энергетическое состояние, когда подсознание начинает противиться любому положительному изменению, даже если предоставляется шанс.

Начинайте изменения с себя и своего взгляда на мир, и удача не заставит себя ждать!