Подкова и колокольчик: обереги, которые должны быть в каждом доме

Даже у бытовых вещей могут быть магические свойства.

Как правило, обереги помогают защищать человека от порчи, сглаза и другой темной магии. Дом – главное место, где скапливается энергетика одного или нескольких человек, поэтому там всегда должны быть оберегающие предметы.

Веник

Сейчас многие люди уже не используют веники для уборки своих квартир, заменив их на современные щетки, швабры и пылесосы. На самом деле, это неправильно. Веник – предмет, предназначенный не только для поддержания чистоты. Этот простой предмет помогает в борьбе с негативной энергией. Уборка может «очистить» квартиру от предыдущего жильца или, если кто-то из ваших родственников болел или ушел из жизни. Если вы решили подмести веником, не забудьте про углы – считается, что именно в них скапливается весь негатив. Многие эзотерики рекомендуют подметать хотя бы раз в неделю, чтобы очищать квартиру от плохой энергетики. Также существует примета, согласно которой поставленный помелом вверх веник может привлечь богатство.

Колокольчик

Издревле считалось, что дверной колокольчик помогает изгонять злых духов. Якобы, если человек, вошедший в дом, имеет злой умысел, то этот предмет избавит его от негативных мыслей. Этот оберег поможет защитить квартиру и жильцов от порчи и сглаза. Рекомендуется вешать его в дверном проеме при входе. Если вы не хотите, чтобы оберег был там, стоит хотя бы раз в месяц проходить по квартире, звеня колокольчиком. Для этого подойдет металлический или хрустальный.

Церковная свеча и святая вода

Предметы из церкви тоже помогают очищать дом от темной магии. С церковной свечой есть ритуал, который нужно повторять раз в неделю. зажгите свечу и походите с ней по квартире, читая молитву. Особенно обратите внимание на зоны в углах и около кровати. Если вы заметили треск и черное пламя от свечи, постойте вместе с ней в этом месте, пока это не прекратится. Такой ритуал покажет, есть ли на квартире порча. Святой водой принято окроплять пороги и углы раз в месяц. Вместе эти ритуалы помогают выявить и избавить домочадцев от негативной энергии.

Подкова

Классический оберег, который известен всем. Однако им часто пренебрегают и трактуют его действия неправильно. В массовой культуре считается, что подкова приносит удачу, но на самом деле она действует как оберег. Вешать ее нужно над входной дверью рожками вниз. Если у вас есть этот амулет, будьте уверены, что наслать на вас порчу или сглаз будет очень тяжело.