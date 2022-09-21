Как понять, что вашего мужчину приворожили

Если вдруг вы заметили не менее 5 признаков у своего мужчины, торопитесь обратиться к магу.

Приворот – обряд из «черной» магии, выполняется, чтобы притянуть к себе понравившегося мужчину против его воли.

Суть действия в том, что с помощью заговора блокируются чакры мужчины, отвечающие за сексуальное желание, но так, что он перестает испытывать влечение ко всем женщинам, кроме той, которая совершила приворот. По силе ритуал сравним с порчей, и несет серьезные последствия как для того, кого приворожили, так и для ворожащего. Если вы подозреваете, что такое произошло с вашим мужчиной, обратите внимание на несколько верных признаков, подтверждающих, что это действительно приворот.

1. Эмоциональная неустойчивость. У мужчины возникают перепады настроения: если раньше он был сдержанным, то теперь он может начать ныть, злиться и раздражаться. Возможен вариант, когда решительность в характере сменяется вялостью и апатией.

2. Резкая смена окружения. Мужчина перестает общаться с давними друзьями, его раздражает привычный круг общения. Он замыкается в себе или заводит новые, нехарактерные для него знакомства.

3. Ухудшение здоровья. Возникают периодические приступы слабости, тошноты или головокружения как при обычном отравлении, могут обостриться хронические заболевания. Состояние может то ухудшаться, то приходить в порядок, без видимых на то причин.

4. Злоупотребление алкоголем или психотропными веществами. Это должно особенно насторожить, если раньше человек ничего не употреблял, а выпивал только по праздникам.

5. Снижение или полное исчезновение сексуального влечения. Это может начаться в период физического недомогания, но даже когда состояние улучшается, интерес мужчины к вам не восстанавливается.

6. Отсутствие интереса к семейным делам распространяется не только на жену, но и на других близких родственников и даже детей.

7. Пропадает интерес к работе, даже если до этого мужчина был ярым карьеристом.

Ко всему вышеперечисленному, у мужчины появляется прямо-таки одержимость объектом воздействия: он готов на все, только бы быть рядом с «новой возлюбленной». Он уходит из семьи, но часто с приворожившей его женщиной тоже жить не может и или быстро спивается, или дело заканчивается суицидом.

Если вдруг вы заметили не менее 5 признаков у своего мужчины, торопитесь обратиться к магу, который сможет снять приворот.