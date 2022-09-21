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Как понять, что вашего мужчину приворожили
Если вдруг вы заметили не менее 5 признаков у своего мужчины, торопитесь обратиться к магу.
Приворот – обряд из «черной» магии, выполняется, чтобы притянуть к себе понравившегося мужчину против его воли.
Суть действия в том, что с помощью заговора блокируются чакры мужчины, отвечающие за сексуальное желание, но так, что он перестает испытывать влечение ко всем женщинам, кроме той, которая совершила приворот. По силе ритуал сравним с порчей, и несет серьезные последствия как для того, кого приворожили, так и для ворожащего. Если вы подозреваете, что такое произошло с вашим мужчиной, обратите внимание на несколько верных признаков, подтверждающих, что это действительно приворот.
Ко всему вышеперечисленному, у мужчины появляется прямо-таки одержимость объектом воздействия: он готов на все, только бы быть рядом с «новой возлюбленной». Он уходит из семьи, но часто с приворожившей его женщиной тоже жить не может и или быстро спивается, или дело заканчивается суицидом.
Если вдруг вы заметили не менее 5 признаков у своего мужчины, торопитесь обратиться к магу, который сможет снять приворот.
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