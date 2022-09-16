Как отвязаться от цыганки без вреда для кармы

Цыганский гипноз – очень распространенное явление как в маленьких, так и в больших городах.

Именно гипнозом пользуются те, кто не имеет ничего общего с магией. Однако, есть и те цыганки, которые просят денег за гадание, вот их и стоит бояться. Дело в том, что они имеют сильные магические способности и могут навлечь беду, если сказать что-то не так. Если к вам на улице пристанет цыганка, то она с легкостью может наслать проклятье. Существуют специальные правила общения с ними, которые помогут избежать неприятных последствий.

Не смотрите в глаза

Цыганский гипноз может действовать через глаза. Цыганки ловят взгляд и втираются в доверие к своему собеседнику. Не зря говорят, что глаза – зеркало души. Когда они начинают говорить свои «предсказания», по взгляду понимают, правы они или нет. Если они начнут так угадывать что-то про вашу жизнь, дело может обернуться плохо. Если вас вовремя не одернет кто-то из прохожих, они вас обкрадут. Если вы сами придете в себя, то цыганка потребует деньги за предсказание.

Будьте вежливы

Любой человек, даже цыганка, будет приятно удивлен вежливости простого прохожего. Старайтесь не кричать на них, а вежливо дайте понять, что в их услугах вы не нуждаетесь. Так вы не обидите цыганку молчанием или тем более – грубым ответом.

Адженкар

Вы наверняка прежде не слышали это необычное слово. Это цыганский язык, и означает оно целую фразу «Ад-жен-кар», так нужно разделять его по слогам, чтобы вас поняли. Если перевести с их языка, оно означает, что вы посылаете ее «далеко и надолго». Во-первых, вы ее напугаете: цыгане в принципе боятся тех, кто хоть что-то знает на их языке. Во-вторых, пошлете цыганку туда, где ей место, и не дадите наслать проклятье.

Дайте немного мелочи

Если у вас завалялась в кармане какая-то мелочь, почему бы ее не отдать. Если это действительно цыганка, которая обладает магией, она будет даже благодарна этому. Попрошайки же, как правило, просят гораздо больше и угрожают порчей. На них обращать внимания не стоит, они ничего не смогут вам сделать. Если цыганка действительно обладает способностями или темной магией, она никогда об этом не расскажет.