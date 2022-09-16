В современном мире ведьмы все еще скрываются, но разоблачить их не так уж сложно.

Кто такая современная ведьма? Это девушка или женщина с необычными способностями, очень привлекательная, даже если и не является образцом красоты.

Чем-то она манит и притягивает к себе, а чем – непонятно. О том, как понять, что вы общаетесь с ведьмой, читайте в этом материале.

#1 Она очень проницательна

Ведьмы обладают шестым чувством: они видят то, что невозможно узнать просто так. Ведьмы мастерски пользуются своей интуицией, они сканируют вас с головы до ног и выносят свой молчаливый вердикт. Поэтому не удивляйтесь, если ведьма задает нужные вопросы, дает непрошеные советы, которых вы, оказывается, так ждали. Ведьма чувствует ваше настроение как свое, поэтому ваши мысли и эмоции для нее не секрет.

#2 Она ненавидит скуку

Нервная система ведьмы очень подвижна, она не выносит рутины. Женщины-ведьмы всегда найдут, чем занять себя и вас, лишь бы не было скучно. Если с вашей подругой невозможно оставаться в покое и блаженном ничегонеделании, скорее всего, она ведьма.

#3 Ее обожают животные

Они тянутся к ней, чувствуя ее внутреннюю силу и способность понимать все живое. Если самый высокомерный кот пришел погреться у ног вашей подруги или случайной знакомой, имейте в виду – она ведьма.

#4 Она откуда-то знает, что вы делаете

И что вы делали прошлым вечером, прошлым летом, в прошлой жизни Ведьма чувствует, что происходит с теми, кто имеет для нее значение, и может прийти именно тогда, когда ее помощь так необходима. С другой стороны, если вы, например, встречаетесь с ведьмой и решили провести время с другой девушкой, ваша ведьма узнает об этом первой и наказания не избежать. А в наказание, кстати, вы получите именно то, чего боитесь больше всего (об этом она тоже откуда-то узнает, будьте уверены).

#5 Она умеет лечить

Подруга-ведьма умеет снимать боль, просто проведя ладонью по голове. Она лечит и словом, и прикосновением, и даже взглядом. Сначала ведьма как бы снимает с вас информацию о вашем состоянии, а потом умело врачует. Если вы замечали, что после обычного разговора с вашей подругой вам становится физически легче, имейте в виду, что вас исцелила ведьма.